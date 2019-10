"Revansa cu de toate!" Florian Ceafalau, despre Joshua vs Ruiz II. Revansa din Arabia Saudia e transmisa de PROTV

Revansa dintre Joshua si Ruiz are loc pe 7 decembrie si va fi transmis de ProTV si PROX.

Meciul dintre Joshua si Ruiz are reteta perfecta. Confruntarea este o revansa intre cei doi, dupa ce Ruiz a socat planeta si l-a facut KO pe Joshua, luandu-i centurile. Meciul are loc in Arabia Saudita, in Diriyah, o suburbie a capitalei Riad.

Joshua a oferit meciul de box perfect, cand l-a invins pe Wladimir Klitschko. Britanicul a reusit atunci o surpriza, insa una nu la fel de mare ca cea reusita de Ruiz, care l-a facut KO pe Joshua desi nu se astepta nimeni la asta. Joshua trebuia sa lupte cu Miller, insa americanul a fost prins dopat, asa ca in locul sau a fost adus repede Ruiz.

Surpriza! Mexicanul a reusit sa invinga si sa devina primul campion mondial la categoria grea din istoria tarii sale. Expertii in box spun ca victoria lui Ruiz a fost cea mai mare surpriza din istoria boxului, de la KO-ul suferit de Tyson in fata lui Buster Douglas, in 1990. De altfel, acel rezultat a fost considerat cea mai mare surpriza din istoria sportului, cu totul! Imediat dupa "Miracolul pe gheata", victoria echipei de hochei a SUA la Olimpiada din 1960.

Revansa dintre cei doi va fi una "de aur". Nu numai pentru faptul ca are loc in Arabia Saudita, ci si pentru ca este o adevarata enigma pentru experti. Atat Joshua cat si Ruiz au slabit enorm de mult inainte de revansa. Joshua a renuntat la masa musculara excesiva, cea care i-a adus pana la urma succes in meciul cu Wladimir. De partea cealalta, Ruiz a dat jos din burta exagerat de mare. Amandoi urmaresc sa fie mai rapizi si mai rezistenti in revansa, insa Mike Tyson avertizeaza: "Nu trebuiau sa slabeasca atat".

Fostul mare campion de box spune ca atunci cand esti mai greu, lovesti mai puternic. "Imi e teama ca Ruiz nu trebuia sa slabeasca. Daca ceva merge (faptul ca a iesit campion fiind gras) de ce sa schimbi?". In replica, Tyson Fury si Deontay Wilder, ceilalti doi mai grei ai momentului, spun ca mexicanul nu va avea probleme in revansa.

Acestia considera ca viteza, tehnica si deplasarea in ring ale lui Ruiz sunt prea mult pentru un Joshua care a renuntat la arma sa principala, puterea, prin slabirea excesiva inainte de revansa.

Meciul dintre cei doi va avea loc pe 7 decembrie. Mai sunt 6 saptamani pana atunci, si multe necunoscute. In ce forma vor veni cei doi la meci, cate kg vor avea la cantar si, mai ales, cum va merge pregatirea pana la marea revansa transmisa in direct de PROTV si PROX.

Pronosticul meu este ca Ruiz va reusi sa invinga si de data aceasta. Daca nu prin KO, sigur la decizie. Joshua mi s-a parut mediocru dupa fiecare meci de la surpriza cu Wlad. Insa schimbarea de fizic ii poate aduce modificarile necesare. Lui Joshua ii lipsesc viteza, agilitatea si rezistenta fizica, lucruri care poate vor fi rezolvate prin renuntarea la masa musculara.