OPINIE / Nadia, unde a dat Bela, a crescut?

Nadia Comaneci spune ca ni s-au furat metodele revolutionare de antrenament in gimnastica, uitand poate ca ele veneau, de cele mai multe ori, la pachet cu batai si infometari crunte sau falsificari grosolane de varsta.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

"Romania a fost o perioada foarte lunga numarul 1 la gimnastica, acum lucrurile s-au mai schimbat putin, pentru ca au devenit altii putin mai buni. Noi am inceput sportul pentru ca ne-a placut miscarea, nu pentru performanta. Noi am descoperit secretul antrenamentului in gimnastica, dupa care l-au furat si ceilalti", a declarat Nadia Comaneci, ieri, in cadrul unei conferinte de presa. Ce uita Nadia Comaneci sa spuna e ca Romania nu a fost niciodata o adevarata deschizatoare de drumuri in metodica antrenamentului sportiv, tara noastra adaptand sau furand de-a dreptul o gama larga de metode si procedee, de la cantonamente la munte pe stil rusesc si dopajul est-german pana la benzile TRX sau recuperarea moderna americana.

Multe dintre rezultatele importante din gimnastica cu care s-au mandrit atatea generatii de activisti de partid si de politicieni postdecembristi, dar si de iubitori sinceri ai sportului, au fost obtinute de multe ori prin maltratarea, infometarea, terorizarea si cauzarea unor sechele fizice si psihice asupra unor copii lipsiti de aparare. Sau prin modificarea varstei sportivilor, cu complicitatea statului roman, pentru a putea participa la concursurile internationale. Celebrele antrenamente laudate acum de Nadia Comaneci, dupa cum bine stie din propria experienta, se refera probabil si la palmele si pumnii primiti la antrenamente, trasul de par si normalizarea violentei verbale (fie ca era vorba de injuraturi din toata gama obscenitatii sau amenintari cu iz interlop), impunerea unui regim draconic de pregatire si hranire, ultimul cu mult sub cerintele nevoii normale ale unui copil aflat in crestere, pentru a mentine fortat o greutate cat mai scazuta, si fortarea fizica pana la limita unor accidentari irecuperabile sau dincolo de ele.

Adevarul e ca, si Nadia, care locuieste in SUA si are o scoala de gimnastica deschisa acolo, stie prea bine, am fost o forta in gimnastica pana sa fie necesare investitii masive in cercetarea medicala si in dezvoltarea unei metode mai rafinate de antrenament, dar si cunostinte temeinice de pedagogie in arsenalul antrenorilor. Cand nu s-au mai putut folosi palmele si amenintarile, iar copiii nu au mai fost fortati cu miile de parinti sa vina in salile de gimnastica pentru a-si construi un viitor mai bun decat lucratul in fabrica in trei schimburi sau slugaritul in cooperativele agricole, gimnastica romaneasca, ramasa intepenita inca 20 de ani in vechile metode, chiar si dupa Revolutie, nu a mai avut prea mari sanse de reusita.

"Atunci cand aveam, nu era apreciat. Acum, cand nu avem, apar comentarii ale unora care nu s-au urcat in viata lor pe barna", a completat doamna Comaneci in aceeasi conferinta. Ultimii trei presedinti ai FRG, Nicolae Vieru (1987-2005), Adrian Stoica (2006-2017) si Andreea Raducan (2017-2021), au fost toti oameni care au practicat gimnastica, cu rezultate mai bune sau mai putin bune. Dar pe ei nu i-a deranjat sa lucreze cu oameni care nu au "urcat pe barna", printre ei aflandu-se si cei mai buni 2 antrenori din istoria gimnasticii romanesti, Karolyi si Bellu, cei care au adus sute de medalii Romaniei cu metode mai putin ortodoxe.

Bela Karolyi a fost profesor de sport si antrenor de handbal si atletism, inainte de a se reprofila in tehnician de gimnastica. Ascensiunea sa a inceput dupa ce a fost exilat din Valea Jiului la Onesti (unde o va descoperi pe Nadia si multe alte gimnaste de valoare), pentru ca folosea cam des pumnul, palma si amenintarile ca motivatie la antrenamente, si, dupa unele zvonuri, facea chiar mai mult. In 2018, el si sotia sa, Marta, au scapat la mustata de punerea sub acuzare in legatura cu presupusul rol pe care l-ar fi avut in agresiunile sexuale asupra unor minore comise de Larry Nassar, fostul medic al lotului de gimnastica al SUA, fapte monstruoase petrecute chiar la ferma detinuta de cei doi. Nassar a primit o pedeapsa de 175 de ani pentru agresarea a peste 100 de tinere gimnaste, chiar si campioane olimpice, in cel mai mare scandal din istoria sportului american. In SUA nu mai merge cu bagatul mizeriei sub pres la infinit, iar cei doi soti au fost dati in judecata de mai multe gimnaste, care ii acuza ca au tainuit cu buna stiinta abuzurile sexuale la care au fost supuse, si pot plati daune de milioane de dolari.

Octavian Bellu, celalalt mare antrenor roman de gimnastica, a fost indragostit in tinerete de atletism, volei si baschet si si-a inceput cariera ca profesor de educatie fizica la Valea Calugareasca, reprofilandu-se ulterior in antrenor de gimnastica. Deci, nici el nu a "urcat pe barna". Dar, in urma cu cativa ani, Bellu a fost acuzat de campioana olimpica, mondiala si europeana Maria Olaru si de mai multe gimnaste importante ca era "un zbir", care "le snopea in bataie" si afisa un "zambet sadic". Iar despre Mariana Bitang, sotia si partenera sa de antrenorat, aceeasi Olaru scotea in evidenta toanele avute si umilintele la care le supunea pe sportive.

Deci, sa intelegem ca Nadia Comaneci plange si dupa vremurile cand unii antrenori "mangaiau" gimnastele mai ceva ca Doroftei si Vastag sacii de box? In loc de niste lamentari fara rost despre maretia trecuta a sportului nostru, la un eveniment unde a girat o degresare de imagine pentru un ministru al sportului, care probabil nu stie ca "Saltul Comaneci" si "Coborarea Comaneci" nu sunt elemente de Kangoo Jumps sau ca Hagi&Nastase nu e o firma de avocatura, mai bine ne-ar incuraja copiii sa faca sport ca sa nu ajunga pe paturile de spital, nu sa se speteasca si sa isi distruga sanatatea ca sa se laude un ministru cu numarul de medalii la urmatoarea Olimpiada. Ca o curiozitate, Nadia, pana la urma, cati ani aveai la Montreal si cate palme ai primit pentru "10" acela perfect?

Autor: Gabriel Chirea