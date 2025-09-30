Louis Munteanu primește a doua cea mai mică notă dintre jucătorii de câmp ai CFR-ului în meciul cu „U” Cluj pe site-ul de specialitate Sofascore.

Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut



În 6 meciuri de campionat în care a intrat nu reușește niciun gol și nicio pasă decisivă.



În cele 12 jocuri bifate în total în acest sezon, marchează un singur gol și nu dă niciun assist.



În partida cu „U” Cluj, de aseară, reușește un singur dribling din două încercări, trage un singur șut pe poartă și câștigă doar 4 dueluri din 11 în care este implicat.



Sunt cifre catastrofale, cu care Louis Munteanu nu se poate transfera nici la o echipă modestă din Occident.



Dar cum a ajuns aici? Patronul CFR-ului a crezut că dă lovitura, a ridicat artificial prețul după ce a avut oferte de 7-8 milioane de euro, cerând 17-18 sau 20 de milioane. În plus, l-a împachetat ca pe un bibelou de porțelan, lăsându-l la începutul sezonului departe de fotbal, ca să nu se spargă. Greșeală fatală. Când a fost băgat, Munteanu n-a mai avut chef de fotbal, era și nepregătit, iar fotbalul nu se joacă numai din talent. Poate doar Maradona o putea face.



Louis, prințesa mofturoasă



Louis a aflat de ofertele venite la club și s-a supărat că n-a fost lăsat să plece. A devenit un fel de „prințesă mofturoasă”, dispărând chiar de la antrenamente, iar când a revenit, era și mai împiedicat pe teren, din cauza lipsei de pregătire. Nu-i mai iese nimic, nu mai trage la poartă, el care era în top anul trecut și la acest capitol. Cifrele din cele 6 meciuri jucate în Liga 1 (doar două începute ca titular) sunt și ele în nota celor din duelul de aseară, cu U Cluj, poate chiar mai jenante. Munteanu reușește un dribling o dată la 5 jocuri, 0,7 șuturi pe poartă per meci, în medie, 1,2 dueluri aeriene câștigate per joc. Și putem continua...



Drama este că până la finalul anului nu mai poate pleca de la CFR, pentru că perioada de transferuri s-a încheiat în campionatele puternice. Iar la iarnă, cine să-l mai ia, dacă are evoluții precum cea cu „U” Cluj?



Singura salvare trebuie să vină de la el, să-și bage mințile în cap și să joace fotbal. Numai așa poate reveni unde a fost ca formă și ca realizări. Problemele nu se rezolvă continuând să se lamenteze și să facă pe supăratul. Așa că joacă fotbal, Louis. La 23 de ani, ai timp să te transferi în străinătate. Acum depinde doar de tine.

