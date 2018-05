"Cel mai impresionant boxer de la Mike Tyson!" Florian Ceafalau despre omul care domina boxul din umbra

Un boxer absolut unic face senzatie in lumea boxului.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Exista trei tipuri de campioni. Exista boxeri care ies campioni dupa ce bat adversari mai mult sau mai putin pregatiti. Sunt multe exemple de pugilisti care au ajuns campioni mondiali fara sa bata niciun nume important.

Exista apoi genul de campioni care bat alti campioni ca sa ajunga la centura mondiala si apoi sa o pastreze. Acestia sunt de obicei cel mai multi. In boxul profesionist veti gasi foarte rar campioni "norocosi". Majoritatea dintre ei sunt nascuti sa domine alti boxeri si sunt antrenati sa distruga barbati care se pregatesc sa ii distruga pe ei.

Exista apoi al treilea tip de campioni, cel mai rar intalnit. Campionii care nu doar ca bat alti campioni, dar ii distrug. Fizic, tehnic si mai ales psihic. Un astfel de boxer a fost Floyd Mayweather, cel care a umilit campion dupa campion. Singurul minus din pedigree-ul lui Mayweather a fost stilul defensiv care, desi apreciat de experti, a fost criticat de fanii car se uita la box sa vada sange si KO-uri.

Urmarsul lui Mike Tyson si Roy Jones Jr.

Ultimii "rechini" ai ringului au fost Mike Tyson, in anii 80 si 90, si Roy Jones Jr, in anii 90 si 2000. Ambii au oferit meciuri ofensive, KO-uri, spectacol, au dus boxul in lumina reflectoarelor si au oferit fanilor ceea ce vor sa vada, ceea ce nu au putut sa vada la Mayweather in toti acesti ani in care a dominat boxul.

Exista insa in 2018 un boxer care are potentialul sa ajunga cel mai bun din toate timpurile. Pare o expresie pretentioasa si precipitata numai daca ii enumeram pe Ali, Louis, cei doi Sugar, Robinson si Leonard, si rivalitatea acestuia din urma cu Hearns, Hagler si Duran, Tyson, Foreman, Frazier, si celelalte nume grele ale boxului. Tineti insa minte numele lui Vasyl Lomachenko. Ucraineanul a devenit weekend-ul trecut boxerul care a reusit cel mai repede sa castige centurile in 3 categorii de greutate diferite.

In box, Lomachenko e deja un urias. Ca imagine si nume, ucraineanul este inca un necunoscut intr-o industrie in care singurele nume care vand sunt Mayweather si McGregor. In doar 13 meciuri, Loma a reusit sa iasa campion in 3 categorii diferite, feather, junior lightweight si acum lightweight.

Dublu campion olimpic in 2008 si 2012 la amatori, Lomachenko are un palmares urias la amatori, de 396 de victorii si 1 infrangere! A debutat apoi la amatori in 2013, castigand centura WBO internationala. In 2014 a suferit prima si ultima infrangere din cariera, dupa o decizie impartita (2-1) cu Orlando Salido, intr-un meci de titlu mondial, pentru ca mai apoi, in iunie 2014, sa castige centura mondiala WBO la doar al treilea meci de la profesionisti, centura pe care nu a pierdut-o pana in prezent.

2 super campioni umiliti, urmeaza Pacquiao?

Mai mult decat prin cifre si centuri, Lomachenko socheaza prin ceea ce arata in ring. Sta departe de adversar dar si aproape in acelasi timp, ajunge sa te loveasca din tot felul de unghiuri, se misca lateral, de sus in jos si circular si uneori pare ca se misca in toate directiile in acelasi timp. Daca vi se par exagerate cuvintele, urmariti-i meciurile, sau macar un highlight. O sa ramaneti socati! Priviti aceste imagini:

Anul trecut, in decembrie, Lomachenko a umilit pur si simplu un alt mare campion, cubanezul Rigondeaux, neinvins in 18 meciuri si care distrusese toata divizia in care activa. Loma l-a facut pur si simplu de ras, jucandu-se cu el, atat de rau incat Rigo s-a retras dupa runda a 6-a.

La jumatate de an de la acea executie in direct, Lomachenko a mai atarnat un nume mare in palmares. Ucraineanul l-a distrus pe Jorge Linares, un boxer mai sus in greutate, campion mondial inca din 2007, detinator al centurilor WBC si WBA in mai multe categorii. Linares a avut aceeasi soarta ca Rigo. Lomachenko reuseste sa isi etaleze arta in fata unor pugilisti cu palmarese si calitati foarte bune iar viitorul arata foarte bine pentru acesta.

In finalul anului, Loma e programat sa lupte cu Pacquiao, daca filipinezul trece de Matthysse. Potentialul ucraineanului este urias, parand ca poate sa lupte cu oricine, la orice categorie. Miscarile sale par desprinse din filmul Matrix, fiind de departe cel mai impresionant boxer al momentului si, probabil, de la Mike Tyson incoace!