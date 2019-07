"Cand castigi dar iesi pe locul 2!" Florian Ceafalau, dupa victoria spectaculoasa a lui Pacquiao

Pacquiao a invins la puncte in meciul din aceasta dimineata.

Manny Pacquiao a reusit o performanta unica dupa victoria cu Thurman. A devenit cel mai batran campion mondial din istoria categoriei "welter". Acesta face 41 de ani in decembrie. Filipinezul a facut un meci bun in fata lui Thurman, pe care l-a batut la decizie impartita, 2 judecatori notand 115-112 pentru Pac, iar al treilea i-a dat victoria lui Thurman.

Elogiat de fani, Pacquiao este imaginea boxerului perfect. Elegant, tehnic, rapid, un om exceptional in ring dar si in afara lui, acolo unde isi ajuta de peste un deceniu poporul filipinez. Lista de recorduri detinuta de Pacquiao este impresionant de lunga, insa doua performante ies in evidenta. "Cel mai batran campion mondial din istoria categoriei welter" si "singurul luptator campion mondial in 8 categorii de greutate diferite".

Pacquiao este aproape perfect. La 40 de ani a invins un campion cu 10 ani mai tanar ca el. A dominat o mare parte din meci si a aratat exceptional pentru varsta din buletin.

Desi nu este corect sa masori maretia unui boxer comparandu-o cu altul, cand vine vorba de "cel mai bun", locul poate fi ocupat de unul singur, iar acela este fara dubii Floyd Mayweather. Victoria spectaculoasa a lui Pacquiao cu Thurman, din aceasta dimineata, ne arata inca o data cat de mare a fost Floyd.

Urat pentru atitudinea de "cocalar", pe buna dreptate de multe ori, Mayweather a aratat mai mult decat teancurile de bani aruncate pe stripteuze sau zecile de mii de dolari castigate si pierdute la pariuri. Floyd l-a "scos la tabla" pe Pacquiao, cu 4 ani in urma. Tot ce face Pacquiao in cariera arata iar si iar cat de mare a fost Mayweather. Cu cat reuseste sa demoleze adversari mai buni si mai tineri decat el, cu atat ne dam seama de nivelul incredibil la care a evoluat cel mai bun boxer din ultimii 20 de ani, Floyd Mayweather!

Ma bucur ca am fost contemporan cu acesti doi mari boxeri, Floyd Mayweather si Manny Pacquiao. Doua genii, unul defensiv, celalalt ofensiv. Total diferiti dar la fel de spectaculosi. Manny nu are nevoie de Faceapp pentru a arata ca varsta nu conteaza. Din pacate pentru el, oricat de multe meciuri va castiga de acum inainte, in meciul pentru "cel mai bun" va iesi mereu pe locul doi.