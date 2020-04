Raliu de acasa, in direct la PRO X! Campionatul National Digital pe Circuit Betano debuteaza sambata, ora 12:00

Sambata, 18 aprilie, va debuta Campionatul National Digital pe Circuit Betano, in direct la PRO X, de la ora 12:00.

Biroul Executiv al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv a decis initierea unui Campionat National Digital de Circuit Betano care va cuprinde 8 etape si va avea loc in perioada 18 aprilie - 6 iunie 2020. Competitia va fi transmisa in direct la PRO X.

Presedintele FRAS, Norris Mageanu, a facut o scurta avancronica a competitiei in direct la Ora Exacta in Sport:

"Sportul pe care il stim cu totii este amanat, anulat, suspendat. Totul s-a oprit si atunci am incercat sa gasim solutii sa ramanem in continuare activi. Sa oferim o solutie sportivilor nostri licentiati pentru a trece de aceasta perioada, dar sa venim si cu un mesaj de a sta acasa. De altfel, acesta va fi si sloganul care va fi vazut si pe marginea traseului si pe masinile de concurs.

Este un campionat format din opt etape, un campionat national. Sunt multi sportivi de-ai nostri care s-au inscris: Simone Tempestini, Raul Badiu, Adi Teslovan. Sunt si sportivi din alte sporturi, iar cel mai reprezentativ va fi Florin Mergea, un prieten drag, unul dintre cei mai mari tenismeni ai Romaniei. Pe langa antrenamentele pe care le face pe terenul de tenis, are rezultate foarte bune si in simulator.

Am considerat ca pe langa sportivii nostri licentiati este in regula sa lasam si pe orice alti doritori sa participe. S-au inscris si sportivi cu state vechi in acest tip de joc online si un lucru care este poate ciudat la prima vedere, dar foarte normal este ca cei care au experienta si petrec 6-8 ore pe zi pe aceste circuite vor fi mult peste marii piloti ai Romaniei in cursele cu care suntem obisnuiti. Simone Tempestini care este campion mondial la junori in 2016 si multiplu campion national, va avea probleme mari sa tina pasul cu cei care fac asta de multa vreme si au multe ore pe zi, pentru ca desi pare asemanator lucrurile sunt extrem de diferite.", a spus Norris Mageanu, presedintele FRAS, la PRO X.