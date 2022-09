Remarcații lui Ilie Dumitrescu după Finlanda - România 1 - 1: "Pe faza ofensivă au adus un plus"

Teemu Pukki a deschis scorul în minutul 12, iar golul egalizator a fost marcat de Florin Tănase, la șapte minute după pauză.

După confruntarea din Finlanda, Ilie Dumitrescu a făcut o analiză a evoluției tricolorilor, remarcând prestația anumitor jucători.

"Tănase a început foarte bine repriza a doua, a avut un joc foarte bun între linii. Am suferit puțin în partea dreaptă, la Rațiu și la Man. Alibec a fost activ, s-a zbătut, a cerut mingea în profunzime, a avut o ocazie importantă, dar a fost un ofsaid la limită.

Finlanda nu a avut un joc consistent, am fost peste Finlanda, chiar dacă a avut o ocazie mare în repriza a doua. Am arătat că putem să punem probleme și să controlăm jocul. Trebuie să eliminăm greșelile individuale. Bancu a greșit la golul lor, dar a mai fost nesigur. Ca fundaș ai tot timpul chestia asta că ai greșit. În schimb, pe faza ofensivă a adus un plus.

Cordea activ, Sorescu a fost într-o seară bună. Clar nu e suficient, dar sunt lucruri pozitive. Finlanda era o echipă de bătut. Echipa a arătat foarte bine cu Tănase și Alibec. Mă așteptam mai mult de la Cordea, la FCSB scoate om din joc. Mi-a plăcut mult și Răzvan Marin în această seară", a declarat Ilie Dumitrescu la DigiSport.

După remiza cu Finlanda, România a ajuns la patru puncte și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, la un singur punct în spatele nordicilor.

Pentru a scăpa de ultima poziție și, implicit, de retrogradarea în Liga C, România are nevoie de un succes în ultimul meci cu Bosnia, deja câștigătoare a grupei, și de un rezultat pozitiv în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

Clasamentul Grupei 3, Liga B:

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p