A refuzat să vorbească, acum a ieșit în față. Reacția selecționerului din Kosovo după 0-3 cu România și 4-0 cu Cipru

După 0-3 contra României la Priștina, selecționerul Franco Foda a refuzat să apară în fața presei. Germanul nu a fost prezent nici măcar la conferința de presă, ceea ce va atrage o sancțiune din partea UEFA.

Franco Foda, după Cipru - Kosovo 0-4: "Am fost mult mai compacți la mijloc și mult mai rapizi în flancuri"

La trei zile distanță, Kosovo s-a distrat cu Cipru, la Larnaca, impunându-se cu 4-0 după golurile marcate de Vedat Muriqi (9', 21'), Albion Rrahmani (48') și Lumbardh Dellova (55'). De această dată, Franco Foda a discutat cu presa.

Antrenorul german, instalat la naționala din Kosovo în februarie, a explicat ce a fost diferit în Cipru față de meciul cu România.

"A fost o victorie absolut necesară, care crește curajul acestei echipe, curajul staff-ului și al președintelui. Am jucat bine atât în atac, cât și în apărare. Am fost foarte buni și am profitat de oportunitățile pe care le-am avut.

Astăzi am jucat diferit față de ceea ce s-a întâmplat contra României. La mijlocul terenului am fost mult mai compacți, iar în flancuri am fost mult mai rapizi. Am fost, pur și simplu, mult mai pregătiți pentru acest meci", a spus Franco Foda.

