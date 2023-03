„România, favorită? Când?” Aroganța antrenorul Andorrei înaintea duelului cu tricolorii lui Edi Iordănescu

Antrenorul Andorrei a dat dovadă de aroganță în momentul în care a fost întrebat la conferința de presă premergătoare confruntării cu România dacă naționala noastră este favorită. Acesta a spus că va face tot ce-i stă în putință ca acest lucru să nu se vadă pe teren la ora meciului.

„România, favorită? Când? Eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca acest lucru să nu se întâmple! Fotbalul este frumos pentru că este imprevizibil”, a spus Koldo Alvarez la conferința de presă dinaintea meciului cu România.

Jucătorii Andorrei, conștienți că îi așteaptă un duel dificil cu naționala României.

„Respectăm România, știm că are mult potențial. Va fi un meci dificil, mingea va circula repede, va trebui să fim extrem de atenți. România nu are un singur fotbalist important, exponențial, are o echipă”, a spus Marc Pujol (40 de ani), jucătorul lui Engordany.

Programul României în luna martie

Sâmbătă, 25 martie, ora 21:45, Estadi Nacional (Andorra): Andorra – ROMÂNIA

Marți, 28 martie, ora 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Belarus

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul Constanța 0/0).