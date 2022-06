România a început cum nu se putea mai rău campania din Liga Națiunilor. Echipa națională a înregistrat două înfrângeri, 0-2 cu Muntenegru, și 0-1 cu Bosnia, și ocupă ultimul loc în grupă. Cu toate acestea, înaintea duelului cu Finlanda, de sâmbătă, 10 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, selecționerul a atenționat că s-a angrenat la un proces lung și complex, care necesită timp prea ca reușitele să fie vizibile.

Întrebat dacă își va da demisia dacă România va termina pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, din care mai fac parte Muntenegru, Bosnia și Finlanda, Iordănescu Jr. a mărturisit că nu se teme de această clauză stipulată de FRF și că este dispus să pornească pe un alt drum dacă nu va mai fi dorit.

Edi Iordănescu: „Am arătat că am încredere, curaj și îmi asum!”

„- Regretați că ați acceptat obiectivul cu Liga Națiunilor sau că ați venit la echipa națională?

- Nu. În niciun moment. Eu mă consider un antrenor dedicat, consecvent, muncitor. Încerc să dau totul. Am venit cu mândrie, cu responsabilitate. Am ales fără niciun fel de gând când a venit această oportunitate. Am pus condițiile mele, n-am venit cu ochii închiși. Am înțeles rostul obiectivului acela intermediar, dar nu stau acum să mă întorc în trecut. N-am niciun regret, sunt aici, dau totul cât timp sunt aici. Spun cu sinceritate: dacă nu exista acea clauză în contract, exista posibilitatea să intervin într-o manieră mai complexă și mai drastică, inclusiv în ceea ce privește situația. (n.r - Demisionați dacă terminați pe ultimul loc?) Eu știu că am un contract, am un target de îndeplinit, am un meci, încerc să-l pregătesc cât mai bine. Dacă luăm 3 puncte, vom vedea altfel lucrurile și cu mai multă speranță. Sunt extrem de pregătit pentru un joc extrem de dificil. Vom avea în față cea mai completă echipă din grupă, spun asta cu tărie. Am avut și observatori care au fost la jocurile lor. E o echipă cu un nucleu format, sunt ani de zile de când joacă împreună, un antrenor care a avut continuitate, care a avut timp să-și construiască strategiile. Cu siguranță va fi o provocare majoră pentru noi.

Faptul că mi-am asumat acea clauză a dat dovadă de încredere. Am arătat că am încredere, am curaj și îmi asum. În rest, sunt pregătit pentru orice. Tragem linie și analizăm. Nu-mi garantează nimic că voi fi aici la următoarele preliminarii. Tocmai d-aia mi-am asumat acea clauză și sunt conștient că ea poate să schimbe foarte ușor destinul meu. În rest, vârsta pe care o am îmi permite să merg, să o iau de la capăt, să muncesc, să încerc să dovedesc și să-mi construiesc cariera de care vorbeam. Regretul ar fi mare, ar fi tristețea mai mare că nu am reușit pentru echipa națională, mai puțin pentru mine”, a declarat Edward Iordănescu înainte meciului cu Finlanda.