„Tricolorii” se pregătesc de a doua deplasare consecutivă în preliminariile Campionatului European din 2024, după ce au remizat cu Kosovo, scor 0-0. România se află în continuare pe locul al doilea în clasamentul Grupei I, iar obiectivul este să obțină minimum un punct din duelul cu liderul grupei.

Edward Iordănescu a prefațat duelul cu Elveția

Selecționerul României a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Elveția, dorind să evidențieze evoluția jucătorilor săi. Totodată, Iordănescu a precizat că duelul de la Lucerna va fi mult diferit față de cel de la Pristina, asta și în contextul în care starea gazonului este net superioară.

„Sunt multe lucruri bune care se întâmplă în interiorul grupului, îmi doresc să iasă cu timpul mai multe la suprafață, am văzut deja câteva dintre ele, am produs un rezultat de acceptat pentru noi. Eu spun că e un punct care poate conta foarte mult în economia finală. Elveția nu are nevoie de cuvinte de prezentare, o știm foarte bine, atât individual cât și colectiv, jucători care joacă la cel mai înalt nivel, și performează.

O echipă cu multă experiență, o prezență constantă la turneele finale, o forță a Europei în momentul de față. Asta este și mai provocator pentru noi, trebuie să ridicăm și mai mult nivelul. Trebuie să facem un joc mult mai bun față de cel de acum două zile, în ciuda întregii situației cu două deplasări, cu drumul, cu oboseala, multele probleme medicale, sunt detalii care contează, dar detalii la care trebuie să găsim răspunsul și în același timp soluții.

Nu există meciuri de la care să avem așteptări în drumul spre Euro și meciuri pe care să nu le luăm în calcul, am venit pentru puncte. (n.r. dacă egalul din Kosovo pune presiune) Presiune? Mai mult decât când am devenit antrenorul echipei naționale nu are cum să fie. Mă așteptam la asta, echipa a răspuns bine până acum, sunt mulțumit pentru că pare că suntem pe drumul cel bun. Sunt sigur că dacă ar primi și mai multă încredere s-ar ridica și mai repede”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.