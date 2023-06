„Tricolorii” au obținut un punct din deplasarea cu Kosovo, care s-a desfășurat pe un teren aflat într-o stare groaznică, după două zile de ploaie. România rămâne pe locul al doilea în clasament și urmează să se dueleze cu liderul Elveția, iar Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului care se va disputa la Lucerna.

Răspunsul lui Edward Iordănescu după ce jocul naționalei a fost criticat

Selecționerul a fost întrebat despre criticile primite de George Pușcaș pentru prestația ștearsă din Kosovo și a ținut să le răspundă celor care au contestat jocul „tricolorilor”, argumentând că pe terenul de la Pristina abia se putea merge.

„Consider că nu putem să vorbim despre estetica unui joc care s-a jucat pe măcel. Ați văzut cât de greu a fost, ați văzut că echipa s-a dăruit total, știți că nu ne stă în caracteristică să acceptăm lupta dusă până la limita regulamentului. Echipa, după mult timp a arătat spirit și atitudine, capacitate de luptă. Am văzut toți jucătorii puși în slujba echipei, asta a fost foarte important pentru mine.

Ca să vorbim despre un joc estetic, în condițiile în care aveai o problemă să mergi, efectiv, pe teren, pentru mine e prea mult. Am încercat să jucăm cât am putut estetic cu Andorra, acolo am obținut cel mai bun rezultat, am încercat și la București cât am putut, am avut momentele noastre cu Belarus, era imposibil să obținem asta în Kosovo. Mai mult decât atât, cred că punctele ne duc la European, nu estetica”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Edward Iordănescu: „George a fost foarte important!”

Selecționerul a revenit și a făcut noi precizări în cazul criticilor primite de George Pușcaș, exprimându-și dezacordul față de modul în care prestația atacantului a fost analizată. Edward Iordănescu a punctat și care a fost aportul pe care jucătorul de la Genoa l-a avut în meciul din Kosovo.

„Aș vrea să spun în discuția despre George, nu sunt deloc de acord cu ce s-a discutat în spațiul public legat de el în anumite voci, știu să respect, știu că sunt oameni care văd fotbalul de mulți ani, au expertiză, dar din punctul meu de vedere George a făcut un joc cu foarte mult efort, a contat foarte mult în economia jocului nostru, a fost jucătorul care a fost tot timpul în inferioritate numerică în raport cu fundașii centrali adverși care au un nivel înalt.

S-a luptat, a fost în multe momente cu spatele la poartă, pentru că așa a cerut-o jocul, a încercat să țină de mingi, ne-a ajutat în multe momente. George nu a făcut un joc estetic, nu a avut faze clare, assist sau să marcheze, dar a fost foarte important în economia jocului, e păcat să punem la zid jucători care au avut o atitudine foarte bună, cum a fost și a lui”, a adăugat selecționerul.