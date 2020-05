Un veteran al nationalei isi doreste sa mai prinda meciuri in tricoul Romaniei! "M-am saturat sa spunem ca-i batem pe toti"

Dragos Grigore, care va implini 34 de ani in acest an, inca se gandeste la echipa nationala.

Fostul dinamovist, actual jucator la Ludogorets, spune ca a renuntat la a imbraca tricoul Romaniei si spera ca va fi convocat pentru barajul cu Islanda. Dragost Grigore (37 de meciuri pentru Romania) se afla pe lista extinsa a lui Mirel Radoi pentru meciul contra nordicilor din martie.

"Cat sunt in activitate ma gandesc la echipa nationala, imi doresc sa revin la echipa nationala. E cea mai mare satisfactie şi bucurie atunci cand imbraci tricoul echipei nationale. Astept cu nerabdare sa fiu convocat la echipa natională si, atunci cand voi intra pe teren, voi da ce am mai bun pentru echipa nationala", a spus Grigore, pentru Telekom Sport.

Fundasul campioanei Bulgariei spera ca "tricolorii" sa demonstreze pe teren valoarea si sa nu se mai declare invingatori ianintea meciurilor.

"M-am saturat sa tot declar la interviuri ca o sa venim si o sa ii batem pe toti, nu ne sta nimeni in cale, dar din pacate, de ceva vreme, nu prea se leaga declaratiile din media cu evolutiile din teren. Nu cred ca are asa mare importanta pe cine vom intalni in cazul in care vom reusi sa trecem de Islanda. E mai important ce vom face noi pe teren decat ce declaratii dam inaintea meciurilor. Sper ca echipa nationala sa se califice la turneul final cu sau fara Dragos Grigore", a adaugat Dragos Grigore, pentru sursa citata.