TRANSFER URIAS pentru Puscas: lovitura carierei pentru noua vedeta a nationalei! Mutarea de senzatie pregatita in iarna

George Puscas se pregateste de un transfer spectaculos in iarna.

Fenerbahce nu a renuntat la ideea de a-l transfera pe internationalul roman si va incerca sa-l aduca imediat ce se va deschide perioada de mercato. Damien Comolli, directorul sportiv al turcilor, a confirmat oficial pentru publicatia Sabah interesul celor de la Fenerbahce pentru Puscas.

Fenerbahce a vrut sa il aduca pe Puscas si in vara, insa Palermo si Reading ajunsesera deja la un acord. Reading a platit 8 milioane de euro, plus bonusuri, pentru aducerea lui Puscas ceea ce inseamna ca englezii nu il vor ceda sub aceasta suma. Atacantul roman a semnat un contract valabil pe 5 ani cu Reading.

In 14 meciuri pentru gruparea din liga a doua engleza Puscas a marcat 4 goluri.