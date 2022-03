Testul prieteniei: Tavi Popescu și Florin Tănase, în fața unei provocări unice! Cum a fost trimisă o "pasă" spre Gigi Becali

Cei doi fotbaliști ai vicecampioanei României s-au regăsit în baza de la Mogoșoaia. Cei doi au fost invitați de departamentul de marketing al FCSB să participe la un test de sinceritate.

Întrebat dacă îl lasă pe Tavi Popescu să bată loviturile libere de la 16 metri, Florin Tănase a făcut o declarație ironică, cu bătaie lungă, la adresa lui Gigi Becali. „Sunt obligat să-l las pe el!”, a spus Tănase, făcând referire la o declarație mai veche a lui Gigi Becali, care a afirmat în repetate rânduri că jucătorul în vârstă de 19 ani trebuie să execute loviturile libere.

”I-am rugat pe Petrea și pe MM. Le-am zis să bată Tavi Popescu loviturile libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit! I-am zis lui Tănase să ia mingea și să i-o dea lui Tavi Popescu, dar ce să se bage el... că are 30.000 de euro pe lună, nu-l mai interesează”, spunea Becali pe 28 februarie, după ce FCSB pierdea cu Farul.

Lotul lui Edward Iordănescu

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (Rapid, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 8/0), Mario Camora(CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 15/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 5/0) , Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 36/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Octavian Popescu (FCSB, 0/0), Florin Tănase(FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 13/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).