GALERIE FOTO Tensiuni la națională înainte de returul cu Suedia: ”Nu înțeleg!”

Tensiuni la națională înainte de returul cu Suedia: ”Nu înțeleg!” Nationala
SPORT.RO
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România va disputa luni seară returul duelului cu Suedia. Meciul se va juca pe Arena Națională.

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RomaniaSuediaGica HagiLisav Eissat
Din articol

E un moment complicat pentru prima reprezentativă, după ce, sub comanda lui Gică Hagi, România a pierdut primele trei meciuri din Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6).

Duminică seară, la Mogoșoaia, a avut loc antrenamentul oficial înainte de meciului cu Suedia.

Tensiuni în cantonament înainte de România - Suedia

  • Antrenament romania 14
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Hagi a părut foarte tensionat în startul ședinței de pregătire, însă apoi s-a mai relaxat și a luat parte la un joc alături de alți membri ai staff-ului tehnic.

Câteva minute mai târziu, tricolorii s-au împărțit în două echipe pentru un meci școală, iar selecționerul a fost surprins în compania lui Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. 

Au fost și momente tensionate la ședința de pregătire. Jerry Gane, secundul lui Gică Hagi, i-a atras atenția lui Lisav Eissat în timpul unui exercițiu, însă fotbalistul născut și crescut în Israel s-a plâns că nu înțelege indicațiile pentru că nu știe limba română.

Nu știu românește”, a spus Eissat, moment în care Jerry Gane i-a replicat: ”Trebuie să știi!”.

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