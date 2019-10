Sumudica a ales numarul 10 de la nationala Romaniei! "Nu cred ca exista in lume un jucator ca el" E mai bun ca Hagi, iar Contra e obligat sa-l foloseasca

Feroe - Romania (12 octombrie, ora 19:00) si Romania - Norvegia (15 octombrie, ora 21:45) se vad IN DIRECT LA PRO TV!

Marius Sumudica a vorbit despre meciurile pe care nationala le va juca zilele urmatoare, cu Insulele Feroe si Norvegia.

Antrenorul roman crede ca doar castigarea ambelor partide va mai pastra Romania in lupta pentru calificare, iar orice pas gresit indeparteaza nationala lui Contra de visul european.

Intrebat despre situatia numarului 10 de la echipa nationala, Sumudica a explicat ca nu e neaparat nevoie ca echipa sa fie construita in jurul unui decar, insa, daca ar fi sa numeasca un jucator pentru acest post, Ianis Hagi ar fi acela.

Sumudica l-a laudat pe fiul lui Hagi si a spus ca din punct de vedere tehnic este mai bun ca Regele. Tehnicianul roman s-a declarat uimit de felul in care Ianis reuseste sa-si foloseasca la fel de bine ambele picioare.

"Partidele cu Insulele Feroe si Norvegia sunt foarte importante. Trebuie sa facem 6 puncte. Daca vom face 6 puncte, avem sanse in continuare sa speram la o calificare. Daca nu vom reusi, cred ca va fi destul de greu.

Cine cred eu ca merita sa poarte numarul 10? Nici nu stiu acum daca se mai joaca cu nouari, cu decari, la septica probabil. Eu nu sunt adeptul cand formez o echipa sa incep in jurul unui decar. Da, de acord, decarul e decar, jucatori rari, sunt jucatori care sa aiba pasa finala, sa bata o lovitura libera. Eu am spus, Ianis Hagi, mie-mi place foarte mult, nu-mi placea la inceput si spun sincer. A crescut foarte mult dupa perioada Fiorentina, a crescut si mai mult dupa ce s-a intors la Viitorul. Eu nu cred ca exista in lume si nu exagerez, un jucator care sa bata cornere cu ambele picioare la fel de bine. Nu cred ca exista, nici Gica cand juca nu era. Eu eram copil de mingi si nu era. Astea sunt lucruri care te ajuta foarte mult, sa nu te muti de pe un picior pe altul. Daca vreti un raspuns cu numarul 10, cred ca Ianis Hagi ar putea fi numarul 10 la nationala", a spus Sumudica la sosirea in tara.

