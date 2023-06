Stand-up comedy cu Răzvan Burleanu: "Elveția a avut nevoie de 80 de minute să marcheze două goluri. Noi doar de 10"

În iunie, România a înregistrat două remize în preliminariile EURO 2024, cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2). Jocul tricolorilor din partida disputată la Lucerna a fost aspru criticat de mai multe persoane importante din fotbal, având în vedere dominarea clară a gazdelor și raportul zdrobitor al posesiei.

Răzvan Burleanu: "Elveția a avut nevoie de 80 de minute să marcheze două goluri. Noi doar de 10"

Totuși, Răzvan Burleanu consideră că rezultatele sunt cele mai importante și nu ar spune nu unui astfel de joc și în septembrie, contra celor din Israel, dacă naționala lui Edi Iordănescu va câștiga.

"Un meci durează 90 de minute. Plus minutele de prelungire. Se pare că Elveția a avut nevoie de 80 de minute ca să ne înscrie două goluri, iar noi am avut nevoie doar de 10 minute", a spus Burleanu, zâmbind, după ședința Comitetului Executiv.

În meciul Elveția - România, gazdele au condus cu 2-0 de la pauză, după dubla lui Amdouni din prima repriză. Elvețienii au avut numeroase ratări pe parcursul meciului, iar tricolorii au dat lovitura pe final, în minutele 89 și 90+2, când Valentin Mihăilă și-a trecut în cont o dublă.

Ulterior, Răzvan Burleanu a evidențiat importanța rezultatelor în această perioadă a naționalei.

"Repet, la finalul contează rezultatul. Prima reprezentativă are nevoie de rezultate. Până acum, am construit la nivelul naționalei de tineret. Am produs o altă generație de jucători. Dacă ne uităm la naționala de azi, cu câteva excepții, toți jucătorii au trecut pe la naționala de tineret.



Naționala are nevoie acum de rezultate, să putem atinge prezența la următorul turneul final. Mi-aș dori ca toți ceilalți care sunt angrenați în fotbal să fie pozitivi, să contribuie, iar dacă nu sunt mulțumiți, să-și formeze jucătorii mai bine", a mai spus Burleanu.

Grupa României din preliminariile EURO 2024: rezultate și program

25 martie: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA 0-0, Belarus – Israel 1-2, Andorra – Elveția 1-2

19 iunie: Elveția – ROMÂNIA 2-2, Belarus – Kosovo 2-1, Israel – Andorra 2-1

9 septembrie: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Clasamentul din grupa României