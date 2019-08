"Speram sa fie o coincidenta trimiterea lui Rus la echipa secunda imediat dupa primirea faxului de convocare!" Reactie OFICIALA a FRF dupa ce Rus a fost UMILIT in Ungaria!!!

Federatia il sustine in totalitate pe Adi Rus.

Fundasul de 23 de ani a fost convocat pentru dubla cu Spania si Malta din preliminariile Euro 2020. Maghiarii de la Mol Vidi s-au enervat. Federatia de la Budapesta ar fi vrut si ea sa-l aiba pe Rus. In mod bizar, Rus a fost trimis la echipa a doua a clubului sau imediat dupa ce le-a transmis sefilor federatiei ca isi doreste sa imbrace tricoul Romaniei.

Dupa dezvaluirile lui Cosmin Contra in privinta situatiei incredibile a lui Rus, FRF a reactionat la randul ei. Federatia isi anunta sustinerea totala pentru fotbalist.

"Inca speram sa fie o coincidenta trimiterea lui Adi Rus la echipa secunda a clubului imediat dupa primirea faxului preliminar de convocare la prima reprezentativa a Romaniei pentru partidele cu Spania si Malta din preliminariile Euro 2020 si dupa ce jucatorul si-a manifestat clar dorinta de a imbraca tricoul Romaniei. Ar fi nedrept ca jucatorului sa i se incalce dreptul la performanta sportiva pentru optiunea lui de a reprezenta Romania. Aceasta optiune este protejata, iar orice presiune psihica si orice tratament ijust si discriminatoriu ne determina totdeauna sa aparam drepturile si interesele jucatorului.

O astfel de actiune din partea clubului ar incalca principiile FIFA si UEFA cu privirea la interzicerea oricarui comportament discriminatoriu ce are drept scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un tratament injust ori degradant a unei persoane in cadrul relatiilor dintre jucatori si cluburile unde isi desfasoara activitatea. FRF a informat FIFA si UEFA cu privire la situatia in care se afla Adrian Rus, solicitand evaluarea acesteia si adoptarea masurilor care se impun. Federatia Romana va continua sa monitorizeze evolutia situatiei si va intreprinde toate actiunile in sprijinul lui Adrian Rus", scrie FRF in comunicat.