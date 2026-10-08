Ni s-a aruncat, practic, prosopul, odată cu încheierea ferestrei dedicate meciurilor echipelor naționale!

La ce rezultate catastrofale am înșirat, erau șanse mari să mai contabilizăm niște înfrângeri, dacă ultimele două etape din Nations League n-ar fi fost programate pentru noiembrie. Așa însă, măcar putem spera într-o revenire miraculoasă, în vederea partidelor cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie).

Până să vedem ce va ieși din ultimele două jocuri ale Nations League, am „reușit“ să atingem niște borne rușinoase, pe măsură ce s-au înmulțit înfrângerile. În acest context, aproape că n-a existat niciun motiv de mândrie după seria confruntărilor cu Suedia, Bosnia și Polonia. Acum însă, a fost publicat un clasament care ne plasează pe niște poziții onorante.

Să le mulțumim fanilor: România, în Top 10 la capitolul numărului de spectatori

La mijlocul acestei săptămâni, s-au încheiat toate partidele din grupele Nations League, programate pentru septembrie și octombrie. Profitând de acest amănunt, statisticienii de la Football Meets Data au întocmit clasamentul celor mai urmărite jocuri din această fereastră internațională. Și, spre lauda spectatorilor, mai ales a celor care au venit pe Arena Națională pentru al doilea meci cu Suedia (0-1), România apare de două ori în Top 10.

Iată care au fost meciurile din Nations League cu cei mai mulți spectatori în tribune:

1. Anglia – Spania – 84,525 de spectatori

2. Anglia – Cehia – 78,864

3. Franța – Italia – 77,118

4. Franța – Belgia – 75,389

5. Germania – Serbia – 68,121

6. Ungaria – Ucraina – 56,796

7. Ungaria – Georgia – 52,870

8. Olanda – Germania – 51,437

9 – Polonia – România – 51,054

10. România – Suedia – 49,426

11. Portugalia – Norvegia – 48,832

De amintit că, în această fereastră internațională, România a fost nevoită să joace și un meci cu porțile închise pe teren propriu. S-a întâmplat în etapa a doua, când am avut terenul suspendat din cauza huliganilor la duelul pierdut cu Bosnia, scor 2-4.