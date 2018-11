Sansa URIASA pentru un jucator din nationala Romaniei! Ranieri vrea sa-l transfere la Fulham

Ranieri s-a intors in Premier League pentru o noua minune si vrea si un roman.

Pe Alex Pascanu. Pustiul ajuns la nationala e dorit in Romania de FCSB si Craiova.

Ranieri a luat titlul cu Leicester in 2016 si s-a intors in Anglia, la Fulham. E echipa de pe ultimul loc. Ranieri il stie pe Pascanu de la Leicester si vrea sa-l aduca la Fulham.



"Da, imi doresc sa fac pasul la o echipa de seniori, daca e. Fie ca e in Romania sau in afara" spune Alex Pascanu.



Ranieri s-a inteles mereu bine cu romanii. I-a antrenat pe Adrian Ilie la Valencia, pe Mutu la Chelsea si pe Tatarusanu la Nantes.