Tricolorii au reuşit, prin acest rezultat, să oprească seria de meciuri consecutive cu victorie ale lusitanilor.



România U20, egal cu Portugalia



Înaintea acestui duel, reprezentanta gazdă avea 5 meciuri şi tot atâtea victorii în Elite League, fiind liderul la zi din competiţie.



Disputat la Évora, lângă Lisabona, meciul a fost unul echilibrat în care portughezii au deschis scorul în minutul 14 în urma autogolului lui Darius Fălcuşan. Tot căpitanul României a restabilit egalitatea 11 minute mai târziu în urma unei lovituri de cap.



România, echipă pregătită de Adrian Iencsi, a început meciul în formula: 12. Iustin Chirilă – 16. Alin Chinteş, 6. Mario Bărăitaru, 3. Darius Fălcuşan, 5. Emanuel Marincău, 14. Filip Oprea – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru 78′), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamţiu, 19. Remus Guţea – 13. Jason Kodor (9. David Barbu 88′).



News.ro.

