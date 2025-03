Roberto Cevoli, selecționerul din San Marino, a recunoscut că naționala pe care o pregătește este mult mai slabă decât prima reprezentativă a României, iar elevilor săi le-a lipsit curajul în fața tricolorilor.

Roberto Cevoli: ”România e mai bună decât este Cipru!”

Cevoli a comparat-o pe România cu Cipru, altă reprezentativă din grupa H, iar tehnicianul italian consideră că tricolorii sunt mai puternici decât ciprioții, lucru pe care l-au demonstrat și în Nations League, atunci când România s-a impus cu 3-0 și cu 4-1.

San Marino a început preliminariile pentru Cupa Mondială împotriva Ciprului, dar echipa lui Cevoli a cedat cu scorul de 0-2.

De altfel, selecționerul din San Marino a lăudat atât jucătorii români, cât și pe Mircea Lucescu, cel pe care l-a avut antrenor la Reggiana.

”Am comis greșeli și am întâlnit o echipă foarte bună, la un alt nivel, mai bună decât este Cipru. Nu avem curaj. România e puternică, are jucători importanți pe care îi știm din Italia și un antrenor care a lucrat multă vreme în Italia. Mircea Lucescu m-a antrenat și pe mine, la Reggiana, dar cred că nu își mai amintește”, a spus Roberto Cevoli la conferința de presă.

