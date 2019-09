REFUZATII lui Contra! Selectionerul a lasat in afara lotului jucatorii care ii puteau acoperi posturile deficitare: ambii au marcat doua EUROGOLURI in ultima etapa

Romania va juca pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, cu Spania, ora 21:45. Pe 8 septembrie, ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana", Romania va juca impotriva nationalei din Malta. Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

Romania este in fata unei partide uriase. Confruntarea cu Spania, de pe Arena Nationala, ne poate creste considerabil sansele la calificare in cazul unui rezultat favorabil. Cosmin Contra a anuntat lotul pentru partidele cu Spania si Malta, iar de pe lista lipsesc jucatorii de la FCSB si Dinamo.

De asemenea, din lotul conturat de selectioner lipsesc si doi fotbalisti care au facut spectacol pentru echipele lor de club in ultima etapa. Alexandru Mitrita si Iasmin Latovlevici au marcat doua goluri absolut fabuloase in acest weekend, insa nu au prins lotul pentru acesta "dubla". Cei doi jucatori l-ar fi putut scuti pe Contra de multe batai de cap in conditiile care puteau asigura banda stanga, pozitii unde nationala Romaniei sufera de mai multi ani.

In ambele cazuri, Contra are acoperire. Mitrita joaca in Statele Unite ale Americii, iar diferenta de fus orar reprezinta o problema serioasa si reala. In ceea ce il priveste pe Latovlevici, fundasul stanga a iesit din vederile nationalei. Ultima convocare la nationala a fundasului in varsta de 33 de ani a fost in 2017.

Pentru postul de fundas stanga, Contra l-a preferat pe Bancu, insa jucatorul Craiovei s-a accidentat, iar in locul sau a fost chemat Florin Stefan. Alexandru Maxim va juca, cel mai probabil, pe postul de mijlocas stanga.

Lotul anuntat de Cosmin Contra:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 61/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0)

Fundasi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiriches (Napoli, 54/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehervar, 0/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 16/0), Florin Stefan (Sepsi 0/0)

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Razvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 4/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 20/4), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvarda, 28/5), Adrian Paun (CFR Cluj, 0/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 33/12), George Puscas (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1).

Golul marcat de Mitrita

Golul marcat de Latovlevici