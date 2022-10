UPDATE: 17:55

Iker Casillas a revenit cu un mesaj pe Twitter în care i-a informat pe urmăritorii săi că i-a fost spart contul. Ibericul și-a cerut scuze față de comunitatea LGBT.

„Cont piratat. Din fericire totul în ordine. Scuze tuturor adepților mei. Și, desigur, mai multe scuze pentru comunitatea LGBT”, a scris Iker Casillas pe contul oficial de Twitter.

UPDATE 17:00

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a subliniat ce au transmis jurnaliștii de la AS.com, spunând că totul a fost doar o joacă din partea lui Iker Casillas.

„Iker Casillas și-a șters postarea de pe Twitter cu privire la faptul că este gay.

Publicația spaniolă AS a explicat că 'era ironic despre sexualitatea sa, pentru a respinge zvonurile care spuneau că are diferite partenere actrițe.

Vrea ca presa să înceteze să mai răspândească fake news-uri, spunând că în fiecare săptămână are o altă parteneră.”, se arată în postarea lui Romano de pe Facebook.

Potrivit paginii de Twitter Football Tweet, Iker Casillas ar fi postat mesajul ironic, din cauza faptului că presa "aruncă" zvonuri cu privire la partenerele sale noi.

???? Iker Casillas has not been hacked. He ironically tweeted that he is gay due to the media spreading rumours linking him to new women every week.

✍️ @diarioas pic.twitter.com/nVVrOADcBy