Răzvan Burleanu, iritat de o întrebare a unui jurnalist: "Vă dați demisia dacă ratați calificarea la EURO?"

Burleanu a avut un dialog aprins cu un jurnalist aflat la conferința de presă, care l-a întrebat dacă ia în calcul să demisioneze de la șefia FRF în cazul în care naționala României va rata și calificare la EURO 2024.

Președintele FRF a refuzat să răspundă direct și a enumerat performanțele realizate la nivelul naționalei de tineret, dar și calificarea la EURO 2016 a primei reprezentative.

Dialogul dintre Răzvan Burleanu și un jurnalist pe tema posibilei demisii de la FRF

Jurnalist: În cazul în care ratați calificarea la EURO, veți fi solidar cu selecționerul?

Răzvan Burleanu: Nu înțeleg întrebarea.

Jurnalist: Ne-am putea aștepta la o demisie din partea dumneavoastră în cazul în care nu ne calificăm la EURO 2024? În calitate de conducător al fotbalului românesc care de 10 ani nu ajunge la turneele finale.

Răzvan Burleanu: Ați uitat de 2016?

Jurnalist: N-ați prins toată perioada de calificare.

Răzvan Burleanu: (râde) Calificarea s-a jucat din 2014 și am ajuns în 2016. Ok, vă e greu să acceptați, dar acceptați.

Jurnalist: Era un antrenor pe care l-ați preluat, Victor Pițurcă. Era la echipa națională, a făcut marea majoritate a punctelor.

Răzvan Burleanu: Este fals ceea ce spuneți. Calificarea a fost obținută de Anghel Iordănescu. În 2016 am fost la Campionatul European. În 2019 am fost la Campionatul European de tineret, după ce precedenta prezență la un astfel de turneu a fost în 1998. România nu s-a calificat niciodată consecutiv la un Campionat European de tineret. După, a urmat 2021. După 57 de ani, generația jucătorilor născuți în 1996 reușește să califice la Olimpiadă. Toate aceste lucruri văd că le uitați.

Jurnalist: Vorbim de naționala mare! Naționala mică nu era atât de vizibilă până acum 3 ani.

Răzvan Burleanu: Și care e explicația? Nu erau rezultate. Și nu vedeam jucători în naționala de tineret mai ales în Liga 1. Îi vedeam în Liga 2 sau Liga 3. Cristi Dulca cu marea dificultate găsea în 2014 jucători de Liga 2 care să joace pentru naționala U21. De aceea naționalele de tineret sunt foarte importante. Pentru că îți pregătesc performanța primei reprezentative.

Jurnalist: La naționalele mici, sunt țări care nu pun accent.

Răzvan Burleanu: Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să renunțăm la naționala U21?

Jurnalist: Absolut deloc. Felicitări pentru ceea ce s-a întâmplat, vorbim strict de naționala mare aici.

Răzvan Burleanu: Ca să influențez performanța la nivel de primă reprezentativă, ai nevoie de două lucruri. Performanțe la nivel de echipe de club cu un număr cât mai mare de jucători români în competițiile europene și performanța jucătorilor de echipă națională cu jucători din străinătate. Am văzut că am avut o singură echipă calificată în grupele Conference League. Celalalte trei echipe au ieșit foarte repede. După aceea, ne uităm la echipele de club unde jucătorii noștri evoluează. Nu am mai avut în ultimii ani jucători care să evolueze constant în top 5 campionate din Europa.