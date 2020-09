Rat produce OCHELARI SPECIALI pentru nevazatori! Afacerea in care a bagat bani dupa retragerea din fotbal

Razvan Rat e chemat la Rapid sa-l ajute pe Iencsi sa revina in Liga 1. Rat are 2 titluri ca jucator cu Rapid.

A luat 2 titluri cu Rapid si e chemat in Giulesti sa ajute la promovare. Razvan Rat e in negocieri cu Victor Angelescu. Se poate intoarce in Giulesti dupa 17 ani .

"Deja sunt de mai mult timp in aceste discutii pentru a prelua o functie de conducere la Rapid. Daca se va intampla, asa voi reveni in fotbal", spune Rat.

Rat e amator de tehnologie. A bagat bani intr-o companie care produce ochelari speciali pentru nevazatori.

"Sunt niste gadgeturi care ii vor ajuta pe cei care nu vad sa se orienteze si sa faca alte lucruri. Acest gadget inlocuieste cainele insotitor", explica Rat.