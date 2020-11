Raducioiu ramane cu picioarele pe pamant dupa calificarea Romaniei U21! Ce a declarat fostul mare atacant: "Acesti jucatori n-au confirmat inca!"

Romania U21 a obtinut punctul de care avea nevoie pentru a se califica la turneul final de anul urmator in partida cu Danemarca U21, incheiata cu scorul de 1-1.

Nationala Romaniei U21 s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European. Fostul mare atacant al Romaniei, Florin Raducioiu, s-a declarat optimist pentru perioada ce va urma, dar a transmis faptul ca baietii de la tineret inca nu au avut prestatii foarte convingatoare si ii avertizeaza pe sefii fotbalului romanesc.

"Noi avem cativa jucatori interesanti, dar inca nu au confirmat. Nu ne putem baza inca pe ei. Eu ma refer in preliminariile Campionatului Mondial. Sunt optimist pentru ce urmeaza, dar sunt si realist in acelasi timp. Deocamdata, acesti jucatori de la lotul de juniori nu au confirmat inca intr-o maniera foarte convingatoare", a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.

Cat despre faptul ca Ianis Hagi a fost convocat de aceasta data la nationala de tineret si nu la echipa mare, cum s-a intamplat luna trecuta, Raducioiu este convins ca mijlocasul trebuie sa evolueze oriunde este chemat.

"In momentul in care echipa nationala te cheama, chiar si cea de tineret, pentru un singur meci decisiv, trebuie sa te duci cu cea mai mare placere, cu cea mai mare ambitie si convingere pentru a ajuta acea echipa, chiar daca tu vii de la nationala mare. Sunt pretentii mari, pentru ca e un fotbalist interesant. Bineinteles ca ma astept la mai mult de la el pentru ca are calitati, e vorba de atitudinea lui care trebuie schimbata."