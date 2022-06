Prunea vrea să cadă capete după rușinea cu Muntenegru: „Nu trebuie să mai stăm în el!” 

România a început cu stângul campania din Liga Națiunilor. Tricolorii ai pierdut cu 0-2 deplasarea din Muntenegru și l-au făcut pe Edward Iordănescu (43 ani) să debuteze cu o înfrângere în primul meci oficial pe banca tehnică.

Însă Florin Prunea (53 ani) consideră că rezultatul din Podgorica nu este o surpriză, având în vedere ultimele rezultate ale echipelor naționale la toate categoriile de vârstă. Fostul component al „Generației de Aur” militează pentru o reconstrucție la prima reprezentativă, din care să dispară Vlad Chiricheș (32 ani) sau Andrei Rațiu (23 ani).

Florin Prunea: „Ne-au costat erorile lui și ne costă în continuare!”

„Nu s-a întâmplat nimic, am pierdut cu 2-0, e o normalitate la nivelul echipelor naționale. Dar e un plus, Belodedici a fost inclus în delegație. La ultimul meci din Muntenegru, când am câștigat cu 1-0 și trebuia să câștigăm cu 2-0, dar nu știa nimeni regulamentul, Savicevic l-a întrebat pe președintele Federației de Belodedici.

Acum l-a invitat, ăsta e un câștig. Nu interesează pe nimeni competiția asta, noi supralicităm. Nu trebuie să dramatizăm, știm unde suntem. Sigur, e o grupă ușoară, niciodată nu am avut o grupă așa ușoară. L-am văzut pe unul (n.r. Mihai Stoica) ieri că a declarat că fără Chiricheș e debandadă la echipa națională, râdeam sigur.

Nu Chiricheș e principalul vinovat, dar zi-mi un jucător din seara asta care merită să îmbrace tricoul echipei naționale. Noi stăm în Rațiu la echipa națională? Nu trebuie să mai stăm în Chiricheș, nu e prima dată când face așa ceva!

Ne-au costat erorile lui și ne costă în continuare. Nu pot să înțeleg evoluția lui Darius Olaru de la echipa națională, la fel și la Tănase. Cum joacă la echipa de club și cum joacă la echipa națională”, a declarat Florin Prunea pentru DigiSport.

România le va mai întâlni pe Bosnia, pe 7 iunie, de la 21:45, Finlanda, 11 iunie, de la 21:45 și din nou Muntenegru, pe 14 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.