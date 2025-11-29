OUT de la naționala României pentru baraj? "În pericol!"

Pentru lotul României din martie se prefigurează deja absența lui Horațiu Moldovan (27 de ani), portar cu 16 meciuri sub tricolor, care nu traversează deloc o perioadă fericită în Spania, la nou-promovata Real Oviedo.



As scrie despre situația complicată în care a ajuns Horațiu Moldovan

Moldovan a apărat într-un singur meci din acest sezon, în Cupa Spaniei - eșecul rușinos cu Ourense, formație din liga a treia, scor 2-4, după prelungiri. La partidele din LaLiga, a fost preferat de fiecare dată Aarón Escandell (30 de ani), spaniolul cu care Real Oviedo a promovat.



Înaintea meciului Atletico Madrid - Real Oviedo, de sâmbătă, ocazie cu care Horațiu Moldovan își va vizita echipa de care aparține, jurnaliștii spanioli de la As i-au dedicat un material amplu portarului român în care au vorbit despre situația complicată în care se află.



"Moldovan știa de la început că nu îi va fi simplu, dar realitatea s-a dovedit a fi și mai dură. În cantonamentul din vară, românul a părut nesigur în poartă și nimeni nu s-a îndoit, încă din prima etapă, că Aarón Escandell va fi titular. Prestațiile goalkeeper-ului din Valencia l-au păstrat pe bancă pe român", a scris As.



Din cauza lipsei de minute, spaniolii subliniază că Horațiu Moldovan are șanse mici de a prinde lotul României pentru barajul din martie, în condițiile în care situația sa va rămâne aceeași.



"Din cauza acestei situații, Moldovan își vede și un obiectiv personal în pericol - postul de titular la naționala României, care luptă pentru calificarea la Cupa Mondială. Lipsa de minute nu îi permite deloc să aspire la acest rol", a mai scris As.

