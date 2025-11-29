OUT de la naționala României pentru baraj? "În pericol!"

OUT de la naționala Rom&acirc;niei pentru baraj? &Icirc;n pericol! Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026.

TAGS:
Horatiu MoldovanReal OviedoEchipa NationalaLaLiga
Din articol

Pentru lotul României din martie se prefigurează deja absența lui Horațiu Moldovan (27 de ani), portar cu 16 meciuri sub tricolor, care nu traversează deloc o perioadă fericită în Spania, la nou-promovata Real Oviedo.

As scrie despre situația complicată în care a ajuns Horațiu Moldovan

Moldovan a apărat într-un singur meci din acest sezon, în Cupa Spaniei - eșecul rușinos cu Ourense, formație din liga a treia, scor 2-4, după prelungiri. La partidele din LaLiga, a fost preferat de fiecare dată Aarón Escandell (30 de ani), spaniolul cu care Real Oviedo a promovat.

Înaintea meciului Atletico Madrid - Real Oviedo, de sâmbătă, ocazie cu care Horațiu Moldovan își va vizita echipa de care aparține, jurnaliștii spanioli de la As i-au dedicat un material amplu portarului român în care au vorbit despre situația complicată în care se află.

"Moldovan știa de la început că nu îi va fi simplu, dar realitatea s-a dovedit a fi și mai dură. În cantonamentul din vară, românul a părut nesigur în poartă și nimeni nu s-a îndoit, încă din prima etapă, că Aarón Escandell va fi titular. Prestațiile goalkeeper-ului din Valencia l-au păstrat pe bancă pe român", a scris As.

Din cauza lipsei de minute, spaniolii subliniază că Horațiu Moldovan are șanse mici de a prinde lotul României pentru barajul din martie, în condițiile în care situația sa va rămâne aceeași.

"Din cauza acestei situații, Moldovan își vede și un obiectiv personal în pericol - postul de titular la naționala României, care luptă pentru calificarea la Cupa Mondială. Lipsa de minute nu îi permite deloc să aspire la acest rol", a mai scris As.

Moldovan a fost titularul României în septembrie

"Cea mai discretă revenire", au titrat spaniolii înainte de Atletico Madrid - Oviedo, făcând referire la întoarcerea lui Moldovan pe Metropolitano.

Horațiu Moldovan nu a apărat în niciun meci oficial la Atletico Madrid. A fost împrumutat un sezon la Sassuolo, iar ulterior la Real Oviedo.

La echipa națională, Horațiu Moldovan a fost ultima dată titular în septembrie, la duelurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2), însă ulterior, din cauza situației sale de la echipa de club, nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Manchester City pregătește 80.000.000&euro; pentru următorul transfer
Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer
A cerut public plecarea fotbalistului de la FCSB: &rdquo;Du-te la Palat, reziliază-ți contractul!&rdquo;
A cerut public plecarea fotbalistului de la FCSB: ”Du-te la Palat, reziliază-ți contractul!”
Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid
Răsturnare de situație în cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid
Vladislav Blănuță, atacat de un comentator &icirc;n Ucraina
Vladislav Blănuță, atacat de un comentator în Ucraina
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”

Ruptură &icirc;ntre Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter

Ruptură între Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter

Ngezana, trecutul lui &icirc;ntunecat explică prezentul lui dezolant: &bdquo;Era ridiculizat de ai lui!&ldquo;

Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“

Lucescu adoptă &bdquo;modelul iranian&ldquo; și refuză deplasarea &icirc;n SUA: explicația deciziei

Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"



Recomandarile redactiei
A cerut public plecarea fotbalistului de la FCSB: &rdquo;Du-te la Palat, reziliază-ți contractul!&rdquo;
A cerut public plecarea fotbalistului de la FCSB: ”Du-te la Palat, reziliază-ți contractul!”
Manchester City pregătește 80.000.000&euro; pentru următorul transfer
Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”
Cum a fost surprins Andr&eacute; Duarte chiar &icirc;n ziua &icirc;n care FCSB a anunțat acordul
Cum a fost surprins André Duarte chiar în ziua în care FCSB a anunțat acordul
Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid
Răsturnare de situație în cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid
Alte subiecte de interes
Probleme pentru Jan Oblak &icirc;n prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Atacantul cu gol marcat la un minut după debutul pentru naționala Rom&acirc;niei, dat dispărut!
Atacantul cu gol marcat la un minut după debutul pentru naționala României, dat dispărut!
Atacantul rom&acirc;n urmărit de Mircea Lucescu nu se impune &icirc;n Spania! A jucat 26 de minute &icirc;n patru etape
Atacantul român urmărit de Mircea Lucescu nu se impune în Spania! A jucat 26 de minute în patru etape
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;

stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Tone de haine din Rom&acirc;nia ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele &bdquo;preloved&rdquo;

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!