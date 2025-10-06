Tricolorii își vor face încălzirea în amicalul cu Moldova programat cu trei zile mai devreme.

Peter Schottel: ”Românii au jucători foarte buni individual și rapizi!”

În luna octombrie, Austria va disputa două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială, mai întâi împotriva lui San Marino, iar mai apoi împotriva României.

Peter Schottel, directorul tehnic al Federației de Fotbal din Austria, nu își face griji la meciul cu San Marino și crede că cele trei puncte sunt deja garantate.

”Am evoluat foarte bine în prima parte a calificărilor și vrem să construim pe baza acestui parcurs. Ar trebui și vom câștiga în San Marino. Modul în care am abordat acel meci atunci poate, cu siguranță, să servească drept model pentru joi”, a spus Schottel.

Totuși, oficialul austriac nu are aceeași încredere și când vine vorba despre naționala României. Schottel crede că tricolorii le pot pune mari probleme austriecilor și a lăudat calitățile individuale ale jucătorilor români.

”Adversarii aflați sub presiune pot fi extrem de motivați și periculoși. Românii au jucători foarte buni individual și rapizi. Grupa aceasta pare foarte echilibrată; nici pentru noi nu a fost vreodată o plimbare ușoară, ci mereu o luptă dificilă”, a adăugat Schottel.

