NORVEGIA - ROMANIA, VINERI 21:45 LA PRO TV | UEFA a anuntat cine va arbitra partida! Romania nu a pierdut niciodata cu el la centru, iar ultima ne-a arbitrat la EURO

Romania isi continua drumul in preliminariile pentru EURO 2020. Dupa 1-2 in Suedia si 4-1 cu Insulele Feroe, pentru echipa nationala urmeaza doua deplasara, in Norvegia si Malta.

Romania joaca vineri si luni in Norvegia, respectiv Malta. Ambele meciuri ale echipei nationale se vad IN DIRECT si IN EXCLUSIVITATE la ProTV, iar fazele in timp real vor putea fi vazute si pe www.sport.ro

Arbitru rus la Norvegia - Romania



UEFA a anuntat delegarile pentru meciurile din preliminariile EURO 2020. La Norvegia - Romania a fost trimis centralul rus Serghei Karasev, in varsta de 38 de ani. El va fi ajutat de conationalii Anton Averianov si Aleksei Lunev, in timp ce rezerva ii va fi Vitali Meshkov.

Romania a jucat de doua ori cu Serghei Karasev la centru. In 2012, Romania a invins cu 2-0 in Luxemburg, iar in 2016 a remizat cu Elvetia, scor 1-1, la EURO.