Nici macar Becali nu l-a criticat asa! Coman, facut praf: "Manele canti, manele joci! E nascut obosit!"

Nationala de tineret este la doar un pas de calificarea la Campionatul European din 2019. O calificare pe care nationala U21 o asteapta de 20 de ani. Echipa lui Radoi trebuie sa nu piarda meciul cu Liechtenstein pentru a fi sigura de prezenta la turneul final ce avea loc in Italia anul viitor.

Chiar daca aceasta generatie este una foarte buna, care a demonstrat pe teren ca isi merita locul la un turneu final, Cornel Dinu are si motive de critica. Fostul selectioner critica atitudinea aratata in afara terenului de unii dintre fotbalistii lui Radoi si a pus tunurile pe Florinel Coman.

"Daca imi spuneti de aceasta generatie, este incontestabil una creata de Hagi. O generatie cu jucatori care pot insemna un viitor mai putin sumbru pentru echipa nationala, dar trebuie timp si trebuie pricepere. Uitati-va, cei care au iesit in relief - si ca atitudine, si ca joc - in aceasta nationala de tineret sunt jucatorii crescuti in strainatate, nu in promiscuitatea si incompetenta si lipsa de atitudine de la noi. S-a cantat ceea ce este Radu si ceea ce este Puscas la ora actuala: Notti Magiche din 1990; dar s-au cantat si manelele lui Coman in vestiar. Iar melanjul asta nu merge, mai, baieti, n-are cum sa ne aduca reusita. Parerea mea este ca Puscas ar fi trebuit sa joace de la inceput, in locul acestui jucator nascut obosit, care este Coman. Sa ne dea de gandit ca pe undeva nucleul de atitudine al actualei echipe de tineret este dat de jucatorii crescuti in strainatate. La Notti Magiche, nu la manele. Ca manele canti, manele, joci, manele... se alege praful!", a declarat Cornel Dinu pentru DigiSport.

Dinu face referire la momentul petrecut in vestiar dupa meciul cu Tara Galilor cand Florinel Coman a intrerupt discursul capitanul Andrei Radu cu o replica ce a starnit amuzamentul colegilor: "Asta inseamna sa fii mafiot" (VIDEO AICI CU MOMENTUL)