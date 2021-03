Nebunie totala in grupa Romaniei dupa victoria Macedoniei in Germania! Rusine istorica pentru nemti! Cum arata acum clasamentul grupei

Romania a pierdut doua meciuri din trei la preliminariile Mondialului din 2022.

Nationala Romaniei a facut un nou pas gresit dupa infrangerea cu Germania. Desi selectionerul a anuntat ca obiectivul echipei este sa obtina 7 puncte din cele trei intalniri, acesta nu a fost atins, 'tricolorii' bifand doar cu 3 puncte, de pe urma victoriei cu Macedonia.

La finalul celorlalte meciuri din grupa, Armenia, surpriza preliminariilor ramane lider in Grupa J, cu 9 puncte obtinute in 3 meciuri jucate, in timp ce Macedonia, care a invins Germania in ultimul meci se afla pe locul doi, cu 6 puncte.

Germania are acelasi numar de puncte ca si Macedonia, insa golaverajul mai mic. Romania se afla pe locul 4 dupa cele trei meciuri, urmata de Islanda, care a invins pe Liechtenstein, ultima clasata, fara puncte pana acum.

Programul Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2022

Etapa 1: Romania 3-2 Macedonia de Nord

Etapa 2: Romania 0-1 Germania

Etapa 3: Armenia 3-2 Romania

Etapa 4: Islanda - Romania, 2 septembrie de la 21:45

Etapa 5: Romania - Liechtenstein, 5 septembrie de la 21:45

Etapa 6: Macedonia de Nord - Romania, 8 septembrie de la 21:45

Etapa 7: Germania - Romania, 8 octombrie de la 21:45

Etapa 8: Romania - Armenia, 11 octombrie de la 21:45

Etapa 9: Romania - Islanda, 11 noiembrie de la 21:45

Etapa 10: Liechtenstein - Romania, 14 noiembrie de la 19:00

Meciurile nationalei din preliminarii se vad IN DIRECT pe PRO TV, PRO X si www.sport.ro.