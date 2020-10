Mutu s-a dus furios la arbitru imediat cum meciul s-a terminat! Incredibil ce a putut sa faca centralul din Kazahstan: "A fost lipsa de respect fata de noi!"

Dupa 3 rezultate pozitive, Mutu a pierdut in Ucraina pentru prima data in calitate de selectioner la U21.

La finalul partidei, Mutu s-a luat de abritrul din Kazahstan. Nu i-a reprosat penalty-ul inventat din care Ucraina a marcat singurul gol al partidei in minutul 80, ci faptul ca nu folosea limba engleza in comunicarea cu fotbalistii ucraineni. Mutu si-a felicitat jucatorii dupa meci si e increzator in sansele de calificare directa pentru nationala U21 la turneul final de anul viitor.

"A fost un meci intens, un meci bun, cred ca din ambele parti. Am jucat un fotbal bun, agresiv, am luptat pentru fiecare minge. Ne-am acomodat repede la terenul foarte prost, foarte moale. Am renuntat putin la jocul de pase tocmai pentru ca mingea sa nu sara, sa avem dificultati in preluare. Au jucat asa cum banuiam. Stiam ca fac un patrat cand au posesia, baietii s-au aparat foarte bine, am mizat pe contraatac, am avut ocazii, au avut si ei. Rezultatul corect era egal.

N-am vorbit de penalty cu arbitrul, dar i-am zis ca nu e fair-play sa vorbeasca in rusa cu jucatorii Ucrainei. Corect e sa vorbesti in engleza, trebuie sa intelegem si noi. Vorbea in rusa, nu mi s-a parut corect, i-am zis sa foloseasca engleza, nu rusa in meciuri internationale. Nu e politicos fata de noi sa faci asa ceva.

Sunt dezamagit. Aveam sanse sa ne calificam mai repede la turneul final. Mai avem un meci cu Malta, totul e care pe care contra Danemarcei. Nu cred ca Ucraina mai are vreo sansa de calificare. Fiecare trebuie sa creada in sansa lui, dar practic e mai greu sa se intample. Mai avem si noi lucruri de pus la punct. Baietii au dat totul, au avut o atitudine corecta, vreau sa-i felicit cu aceasta ocazie. Au jucat cu inima si vreau sa-i felicit", a spus Mutu.

