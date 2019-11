MM Stoica vine la PRO X pentru Irlanda de Nord U21 - Romania U21! Meciul e la PRO X marti, de la 19:30

Pustii lui Radoi pot sa faca inca un pas spre calificarea la Euro 2021 cu o victorie in Irlanda de Nord.

Mihai Stoica si Dumitru Graur vor fi in studioul PRO X pentru primele reactii de dupa partida si comentarii despre jocul nationalei mici!



MM va vorbi si despre posibila revenire la FCSB, precum si despre subiectele momentului in fotbalul romanesc: Radoi sau Petrescu in locul lui Contra la nationala mare, precum si despre sansele nationalei in play-off-ul Nations League.