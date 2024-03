MM Stoica și Panduru, uluiți după România - Columbia: "Sunt impresionat / Rar mi-a fost dat să văd" + remarcatul serii

Columbia a dominat copios până spre final, iar după 80 de minute conducea cu 3-0 după golurile lui Cordoba, Arias și Asprilla. România a redus din handicap pe final, grație reușitelor lui Ianis Hagi (84') și Florin Tănase (90+3').

Ce au spus Basarab Panduru și Mihai Stoica după România - Columbia 2-3

După meci, fostul internațional Basarab Panduru s-a declarat impresionat de evoluția Columbiei și de viteza de joc arătată de sud-americani.

"Ne gândeam să nu luăm vreo 5, dar pe final am zis să ne mai lase puțin că poate egalăm. A cam semănat cu meciul cu Elveția (n.r - 2-2, în iunie 2023), i-am luat în niște vijelii pe final, dar până atunci a fost altceva. Elveția parcă ne-a lăsat, Columbia a făcut niște schimbări. Columbia mi s-a părut de mare clasă, o excepțională clasă, de mult timp n-am văzut un așa fotbal.



Nici nu îi știam atât de bine, dar m-au impresioant. Toată lumea dă și pleacă, face pressing, nu te lasă să joci, viteză, mi-a plăcut mult de tot. Noi am reușit pe final să dregem puțin rezultatul", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Prezent în studio, Mihai Stoica a avut și el o reacție similară referitoare la jocul Columbiei. Managerul general de la FCSB a nominalizat însă și cel mai bun jucător din tabăra României, Dennis Man, despre care spune că e "din altă categorie".

"Diferență mare, diferență de viteză de joc. Rar mi-a fost dat să văd să joace o echipă atât de repede. N-a avut nicio legătură cu meciul cu Elveția, doar evoluția scorului. Aici am avut totuși reacție, inclusiv la 0-0, 1-0, 2-0. Am mai ajuns prin careu, am mai avut situații.



Jucătorul care a schimbat tot a fost Dennis Man. Doar două faze - preluarea excepțională plus mingea scoasă lui Florin Tănase și acțiunea când a fost faultat și a rezultat lovitură liberă. Dennis Man parcă e din altă categorie, așa pare.

Sunt meciuri amicale, dar cred că Belgia nu poate să joace ca incredibila echipă a Columbiei. Marchează jucători de la Krasnodar, de la Fluminense. Înainte, columbienii aveau jucători în marile campionate. Acum, Luis Diaz e singurul care joacă la o echipă foarte mare și o face foarte bine", a spus Mihai Stoica.

Seria de invicibilitate a României s-a încheiat după 2-3 contra Columbiei

Pentru naționala României a fost primul eșec după o serie impresionantă de 12 meciuri consecutive fără eșec. Precedenta înfrângere a tricolor a fost înregistrată pe 17 noiembrie 2022, în amicalul cu Slovenia, 1-2.

De partea cealaltă, Columbia își continuă seria impresionantă de inviciblitate, ajungând la 21 de partide fără eșec. Sud-americanii au pierdut ultima oară împotriva Argentinei (0-1, februarie 2022), iar ulterior au reușit să învingă nume mari, precum Germania (2-0), Brazilia (2-1) sau Spania (1-0).

Partida de la Madrid a adus o premieră și pentru Columbia: prima victorie a sud-americanilor împotriva României. Tricolorii au câștigat meciurile directe de la CM 1994 și CM 1998 (3-1 și 1-0), iar amicalul din 2006 s-a încheiat la egalitate, 0-0.

VIDEO | Declarațiile lui Edi Iordănescu după meciul cu Columbia