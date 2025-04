Federația Română de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor la UEFA EURO U19 și stadioanele pe care se dispută partidele.

Tragerea la sorți pentru UEFA Under-19 Championship 2025 a fost LIVE VIDEO pe Sport.ro:

GRUPA A

ROMÂNIA (selecționer Ion Marin)

Danemarca

Spania

Muntenegru

GRUPA B

Germania

Norvegia

Anglia

Țările de Jos

Programul complet al meciurilor de la EURO U-19 2025: finala se joacă pe Giulești



📅 Vineri, 13 iunie

Grupa A

18:00 Spania – Danemarca (Stadionul Giulești)

21:00 România – Muntenegru (Stadionul „Arcul de Triumf”)

📅 Sâmbătă, 14 iunie

Grupa B

17:00 Anglia – Norvegia (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00 Germania – Olanda (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

📅 Luni, 16 iunie

Grupa A

18:00 Danemarca – Muntenegru (Stadionul Giulești)

21:00 România – Spania (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

📅 Marți, 17 iunie

Grupa B

17:00 Norvegia – Țările de Jos (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00 Germania – Anglia (Stadionul Arcul de Triumf)

📅 Joi, 19 iunie

Grupa A

20:00 Muntenegru – Spania (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00 Danemarca – România (Stadionul Arcul de Triumf)

📅 Vineri, 20 iunie

Grupa B

20:00 Țările de Jos – Anglia (Stadionul Giulești)

20:00 Norvegia – Germania (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

📅 Luni, 23 iunie

18:00 / 21:00 Semifinala 1: Câștigătoare Grupa A vs Locul 2 din Grupa B

18:00 / 21:00 Semifinala 2: Câștigătoare Grupa B vs Locul 2 din Grupa A

Cele două semifinale vor avea loc pe Stadionul Giulești și pe Stadionul Arcul de Triumf din București; alocarea lor pe fiecare dintre cele două arene și stabilirea orelor de disputare vor fi făcute după încheierea fazei grupelor.

📅 Joi, 26 iunie

21:00 | FINALA Stadionul Giulești

Prezentarea adversarelor României de la turneul final EURO Under-19 2025



Danemarca s-a calificat entuziasmant la EURO U19 câștigând cu maximum de puncte o grupă cu Austria, Ungaria (gazdă) și Islanda. Danezii au obținut primele două succese fără gol încasat, 2-0 cu Islanda și 1-0 cu Ungaria, apoi au dispus cu 2-1 și de Austria în meciul decisiv pentru desemnarea câștigătoarei de grupă.

Spania, campioana europeană en-titre la nivel U19 și de nouă ori câștigătoare a turneului în actualul format, s-a calificat câștigând o grupă echilibrată și complicată, în care a lăsat acasă Franța, Italia (gazda grupei) și Letonia. Ibericii au învins cu 2-1 Franța, au remizat 2-2 cu Italia și au câștigat categoric, 4-1, cu Letonia. Italienii, deși au învins cu 2-0 Franța, au remizat neașteptat, 1-1 cu Letonia, în primul meci din grupă!

Muntenegru va debuta la un turneu final continental Under 19 după un parcurs de excepție într-o altă grupă foarte echilibrată de la Turul de Elită, găzduită de Georgia. Muntenegrenii au remizat 1-1 cu Slovacia, au învins cu 1-0 Polonia și, obligați să ia trei puncte în ultima partidă pentru a se califica în dauna polonezilor, au îndeplinit misiunea cu un 3-1 în fața Georgiei, deși au fost conduși din minutul 7!

Obiectiv îndrăzneț al României la EURO U-19 din acest an! Ce spune selecționerul Ion Marin



''Nu putem spune că am căzut foarte rău la tragerea la sorţi (n.r. - în Grupa A, alături de Danemarca, Spania şi Muntenegru). Dar, la nivelul acesta toate echipele sunt foarte bune. Noi avem speranţa noastră şi ne-o vom juca până la capăt. Obiectivul ni-l impunem noi şi anume să dea Dumnezeu să atingem semifinalele. Deci să ieşim din grupă de pe poziţia 1 sau 2. Ar fi extraordinar pentru această naţională a României să ajungă să joace o semifinală, acolo unde se poate întâmpla orice", a spus Marin.

"Cu Spania am mai jucat în toamna anului trecut, a fost un rezultat pozitiv, am terminat la egalitate. Însă nu seamănă un joc cu altul... cu atât mai mult unul de la turneul final cu unul amical. Este greu de evaluat şansele, dar ni le vom juca până la capăt. Sigur că înainte de tragere am făcut şi noi o simulare şi Muntenegru era prima pe care ne-o doream în grupă. Dar trebuie să fim foarte atenţi cu Muntenegru şi foarte concentraţi. Noi analizăm toţi adversarii direcţi, dar nu pot să spun acum că Spania este favorită la cucerirea trofeului", a adăugat selecţionerul.

Ion Marin susţine că pentru jucătorii săi participarea la acest turneu final îi va ajuta foarte mult în cariere.

"Pentru băieţii de la această naţională turneul final este o şansă imensă care le va deschide cu siguranţă nişte uşi fantastice în carieră. Acum au 19 ani şi să ajungă să joace o semifinală... sau o finală... sigur, visăm. Dar e bine să visăm şi să avem o mare încredere în noi. Noi de un an şi jumătate ne pregătim numai pentru acest turneu şi am întâlnit în amicale adversari de top, adică Germania, Italia, Spania, Norvegia sau Suedia. Este un mare avantaj că jucăm acasă aceste meciuri de la turneul final. Sperăm poate într-o organizare a marilor galerii din Bucureşti să vină şi să dea o mână de ajutor acestor copii. Pentru că sunt copiii României, aşa că sperăm la o susţinere puternică", a precizat antrenorul, conform Agerpres.