MECI DE GALA pentru Romania! Super amicalul din vara, confirmat OFICIAL: "Uita-te ce se intampla acolo, ce inseamna fotbalul acolo!"

Romania isi grupa de la EUR0 2020 daca se va califica. Pentru a ajunge la EURO, Romania trebuie sa treaca de Islanda si de invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria in play-off-ul de Nations League.

Daca vom ajunge la EURO 2020, vom juca in Grupa C alaturi de Olanda, Ucraina si Austria. Pana atunci, dincolo de confruntarile din Nations League, Romania mai are un meci amical cu Anglia.

Mihai Stoichita a confirmat partida amicala cu englezii care se va juca in iunie 2020 pe Wembley.

"Nici cu Ucraina si Olanda nu e usor. Mai ales cum jucam la ora actuala. Trebuie sa uitam ultimele doua partide si sa incercam sa redevenim ce am fost odata. Trebuie un joc bun, un rezultat bun. In Nations League am avut ceva sperante, desi nici acolo nu am fost concludenti. Sper ca aceasta mini-grupa din Nations League sa ne faca sa ne redobandim increderea in fortele noastre. Sa nu ne judecam dupa ultimele doua meciuri pentru ca atunci e o tragedie.

Este o bucurie sa vezi un asemenea eveniment la Bucuresti. Si noi, romanii, am impresionat prin modul in care am organizat. Si faptul ca fostul cu actual selectioner au participat e o dovada de civilizatie. Am mai fost la trageri la sorti, nu au avut grandoarea evenimentului de la Bucuresti.

Adrian Mutu este unul dintre potentialii candidati pentru acest post (n.red. selectioner la tineret). Trebuie sa fim atenti, sa luam o decizie inspirata. Exemplul lui Radoi, daca va fi continuat cu succese, va stimula foarte mult zona tinerilor antrenori. Radoi nu a castigat un Campionat European, dar modul in care a aratat echipa... Singurul lucru care nu imi place la Radoi e ca e foarte suparat cand pierde meciuri. Nu e sfarsitul lumii.

Stia de mai multa vreme de partida asta, dar a vrut sa fie sigur (n.red. Razvan Burleanu). E un lucru important sa joci cu Anglia. Uita-te ce se intampla in Anglia, ce inseamna fotbalul acolo. Stadioane pline, e civilizatia fotbalului acolo", a declarat Mihai Stoichita la ProX.