GALERIE FOTO Lecție de fotbal la Solna. Cum s-a deschis scorul în Suedia - România

Lecție de fotbal la Solna. Cum s-a deschis scorul în Suedia - România Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suedia - România, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
SuediaRomanianationala romanieiGica HagiAlexander Isak
Din articol

Cele două naționale s-au întâlnit la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Suedia - România a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Lecție de fotbal la Solna. Cum s-a deschis scorul în Suedia - România

  • Vlcsnap 2026 09 25 22h07m16s651
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În minutul 20 al meciului, după ce Suedia a construit o fază din propria jumătate, mingea a ajuns la Yasin Ayari la mijlocul careului, care l-a lansat cu o pasă puternică la firul ierbii pe Alexander Isak, printre apărătorii României.

Fotbalistul lui Liverpool l-a învins, apoi, pe Ionuț Radu cu un șut puternic, deviat de goalkeeperul primei reprezentative în propria poartă. 

Echipele de start:

  • Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

  • România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric

Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat că singura surpriză din formula de start alcătuită de Hagi ar putea fi titularizarea lui Coubiș, dar chiar și așa e reticent în declarații. Prunea susține că primul ”11” este format dintr-un mix între viteză și forță.

”(n.r. Surprize?) Din punctul meu de vedere, nu. Mă așteptam să fie mixul acesta între forță, plecând de pe linia de fund și urcând, la mijloc chiar cu titularizarea lui Băluță, și viteză, aici mă refer la Răzvan Marin și cei trei din față.

Ghiță e un jucător care a confirmat la echipa națională, are și goluri cu Austria. El a avut evoluții echilibrate și foarte bune.

Poate, ca o surpriză, m-aș duce spre Coubiș, dar el a într-un campionat în care joacă majoritatea jucătorilor Suediei”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric
Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric
ULTIMELE STIRI
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Meriton Korenica, OUT! Prestațiile sale de la FCSB nu au convins

Meriton Korenica, OUT! Prestațiile sale de la FCSB nu au convins

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența



Recomandarile redactiei
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
Alte subiecte de interes
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!