Lecție de fotbal la Solna. Cum s-a deschis scorul în Suedia - România

Cele două naționale s-au întâlnit la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Suedia - România a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”

În minutul 20 al meciului, după ce Suedia a construit o fază din propria jumătate, mingea a ajuns la Yasin Ayari la mijlocul careului, care l-a lansat cu o pasă puternică la firul ierbii pe Alexander Isak, printre apărătorii României.

Fotbalistul lui Liverpool l-a învins, apoi, pe Ionuț Radu cu un șut puternic, deviat de goalkeeperul primei reprezentative în propria poartă.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric

Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat că singura surpriză din formula de start alcătuită de Hagi ar putea fi titularizarea lui Coubiș, dar chiar și așa e reticent în declarații. Prunea susține că primul ”11” este format dintr-un mix între viteză și forță.

”(n.r. Surprize?) Din punctul meu de vedere, nu. Mă așteptam să fie mixul acesta între forță, plecând de pe linia de fund și urcând, la mijloc chiar cu titularizarea lui Băluță, și viteză, aici mă refer la Răzvan Marin și cei trei din față.

Ghiță e un jucător care a confirmat la echipa națională, are și goluri cu Austria. El a avut evoluții echilibrate și foarte bune.

Poate, ca o surpriză, m-aș duce spre Coubiș, dar el a într-un campionat în care joacă majoritatea jucătorilor Suediei”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.