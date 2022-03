Jucătorii remarcați de Mihai Stoica după meciurile naționalei: „Nu mai găsești prin Europa jucător ca el!” 

Edward Iordănescu a preluat echipa națională, însă nu a convins în primele două meciuri ca selecționer. Fostul antrenor de la FCSB și CFR nu a câștigat niciun meci, deși a avut în față adversari facili: Grecia și Israel.

Cu ultimii, am fost cel mai aproape de o victorie. Am condus cu 2-0, însă în repriza a doua am fost egalați, spre disperarea fanilor echipei naționale. Mihai Stoica, managerul general al FCSB, susține că fără Vlad Chiricheș, defensiva nu funcționează, iar schimbarea lui din minutul 46 a fost decisivă în deznodământul partidei.

Vlad Chiricheș, văzut drept jucător cheie în națională

"Diferenţă mare. Au fost patru reprize. Prima în care am funcţionat bine, nu doar ca scor. Declinul a fost după haosul ăla, după schimbarea lui Chiricheş. După schimbarea lui, nu am avut niciun apărător să-i coordoneze pe ceilalţi. Burcă vorbea în continuu, dar nu l-am văzut la goluri.

În afara lui Niţă, care e certitudine... Probabil nu mai apără la Sparta Praga, dar portar ca Niţă nu mai găseşti prin Europa. Rar mi-a fost dat să văd cum apără la naţională. Un portar care să dea o astfel de siguranţă, rar mai vezi. Tătăruşanu e prea mare, ca să discutăm. A apărat la Fiorentina, la Milan, la Lyon, a ajuns la Milan şi unii au putut să critice venirea lui acolo. E de noaptea minţii.

Niţă, Chiricheş, indiscutabil, Marius Marin îmi place. Joacă la Pisa meci de meci, iar un alt fotbalist care mi-a plăcut a fost Dennis Man. Cicâldău a făcut un meci bun, dar Dennis Man, poate e supărat pe mine, că am văzut o declaraţie că din cauza mea a plecat (n.r. - de la FCSB), că l-am forţat, dar e posibil ca purgatoriul din Serie B să-l ajute mult, că am văzut alt Dennis Man. E primul jucător pe care numărul 10 pare că stă foarte bine. La club joacă 3-4-3 şi e Bancu, joacă în bandă, iar acum e atacant stânga", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica nu vrea să calce pe stadionul din Ghencea

Vicecampioana României s-a apropiat la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar Toni Petrea speră că în pauza competițională să fi pus toare problemele echipei la punct. Pentru elevii lui Toni Petrea, o problemă delicată este cea a stadionului.

Din cauza unui festival de muzică care va avea loc pe Arena Națională, FCSB va trebui să încheie sezonul pe un alt stadion. Problema este una mare, mai ales că în ultima etapă CFR joacă pe terenul echipei lui Gigi Becali, iar meciul s-ar putea juca cu titlul pe masă.

FCSB și-ar fi dorit să joace pe stadionul Ghencea, însă CSA Steaua a căutat toate metodele posibile pentru a bloca accesul echipei din liga întâi pe stadionul contruit de CNI cu ocazia EURO 2020.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, susține că nu a fost la meciul dintre România și Grecia, jucat în Ghencea și nici nu va călca pe acel stadion cât timp FCSB nu va fi primită acolo.

"N-am fost pe stadionul ăla, nu am fost la meciul cu Grecia şi probabil că nu o să merg niciodată pe stadionul ăla", a mai declarat Mihai Stoica, managerul General de la FCSB.