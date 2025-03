Experimentatul antrenor a decis să-l lase în afara lotului pe Louis Munteanu, golgheterul României, pentru ca acesta să poată participa la acțiunea naționalei U21.



Vizibil deranjat de faptul că n-a fost convocat la naționala mare, atacantul a susținut după victoria cu Dinamo, scor 3-1, că va continua să muncească până când Mircea Lucescu nu va avea încotro și îl va chema la națională.

Vineri, 21 martie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina (Arena Națională, București);

Luni, 24 martie, ora 21:45: San Marino – ROMÂNIA (San Marino Stadium, Serravalle).

Ce a declarat Ciprian Marica despre situația lui Louis Munteanu

Fostul internațional român a fost întrebat despre controversa care s-a stârnit în jurul neconvocării lui Louis Munteanu la echipa națională, declarând că ar fi curios să afle motivele pentru care nu a fost chemat.

"E foarte adevărat că ne lipsesc anumiţi jucători şi sunt curios şi eu cum va gestiona domnul Mircea Lucescu şi ce surprize va avea pentru noi. Cred că aşteptaţi cu toţii o explicaţie de ce Louis Munteanu nu este convocat. Sincer, nu este doar viitorul Louis Munteanu, este şi prezentul, este golgheterul campionatului şi acest puşti zic eu că merita să fie acolo. Nu ştiu dacă merita să joace, să fie titular, dar merita să fie la echipa naţională. M-a surprins neconvocarea lui Louis Munteanu, trebuie să recunosc şi de-abia aştept să aflu care au fost motivele neconvocării lui.

Totodată, avem jucători, atacanţi, Bîrligea, care vine după 3 săptămâni şi nu arată că a fost accidentat, are ritm, simte poarta, marchează. Mai avem un Alibec acolo, care are acea sclipire, iar puştiul ăsta, Drăguş, care are calităţi fantastice. Un dribling şi o calitate tehnică în regim de viteză pe car rar le vedem. Are de unde alege domnul Mircea Lucescu. Nu spun că ar fi meritat să fie Louis Munteanu în detrimentul unuia sau a altuia, dar cred că ar fi meritat să fie acolo", a declarat Ciprian Marica.