Inca o testare Covid-19 pentru "tricolori"! Jucatorii lui Mirel Radoi, supusi la al doilea test in doar 5 zile!

Echipa nationala a Romaniei a ajuns vineri seara in Norvegia.

In aceasta dimineata, "tricolorii" au mai facut un test pentru Covid-19, la mai putin de 5 zile de la ultima testare. Asta pentru ca, in absenta rezultatelor, meciul cu Norvegia din Nations League nu ar fi putut sa se dispute.

Potrivit reprezentantilor FRF, "echipa clinicii furnizate de UEFA pentru testarile COVID in competitiile continentale a ajuns la Radisson Nyland, hotelul unde nationala e cantonata. Inca o testare, pentru a permite desfasurarea partidei de maine din Liga Natiunilor.

In baza acestor rezultate, jucatorii pot evolua cu Norvegia, testarea precedenta de la intrarea in Islanda fiind o procedura impusa de autoritatile nationale din acel stat, nu una legata de participarea in competitiile fotbalistice."

Meciul dintre Norvegia si Romania este programat duminica, de la ora 19:00, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.