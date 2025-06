Tricolorii s-au deplasat pe ”Ernst Happel” pentru meciul cu selecționata lui Ralf Rangnick din a treia rundă de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

La capătul celor 90 de minute, Austria s-a impus cu 2-1, grație reușitelor lui Michael Gregoritsch și Marcel Sabitzer.

Denis Alibec a înscris pentru România în minutul 90+5

Horațiu Moldovan a dat vina pe ghinion după eșecul cu Austria + a vorbit despre viitorul său: ”Vreau să merg undeva să joc”

Horațiu Moldovan a avut parade sclipitoare atât în prima repriză, dar și în actul secund. Iar la flash-interviu a sugerat că golurile austriecilor au fost banale și că România a fost lovită de ghinion la meciul de la Viena.

”Ne pare rău pentru această înfrângere. A fost la limită. Cred că am fost și ghinioniști, am avut câteva ocazii. Am întâlnit o echipă bună a Austriei. Atmosfera a fost frumoasă. Am simțit românii aproape de noi. Le mulțumesc că au venit.



Am făcut o primă repriză destul de bună. Am luat un gol din aut. Dacă nu luam acel gol, cred că intrau și ei în criză. Noi ne-am ținut de ce a spus selecționerul.



Au fost două goluri banale. Unul din aut și o deviere. Foarte mult ghinion. Ne gândim la ce urmează. Avem șanse matematice și ne jucăm șansa până la capăt.



Cred că avem un grup unit și un antrenor cu experiență. Eu cred că putem să o scoatem la capăt.



Eu am în continuare contract cu Atletico. Probabil o să fac parte și din lotul de la Campionatul Mondial al Cluburilor.. Îmi doresc să merg undeva unde să joc. Vom vedea dacă împrumut sau nu”, a spus Horațiu Moldovan.