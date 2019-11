Gazon REVOLUTIONAR pe National Arena! "Avem aceasta discutie." Suprafata va fi inlocuita pentru Euro 2020! Informatie de ultim moment

Din articol FOTO GAZON "OBLEMENCO"

Razvan Burleanu a facut un anunt in ceea ce priveste suprafata de joc de pe National Arena.

National Arena va gazdui patru meciuri la Campionatul European din 2020 si potrivit presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, suprafata de joc va fi din nou inlocuita.

Ar fi a 11-a oara cand suprafata de joc a celui mai mare stadion din Romania va fi schimbata si a treia oara in ultimii doi ani.

Motivul invocat de Burleanu este legat de slaba pregatire a oamenilor care se ocupa de intretinerea acestuia. Presedintele FRF ia in calcul si montarea unui gazon hibrid, dupa modelul celui de la Universitatea Craiova.

"Este un aspect pe care Primaria Capitalei il are in vedere, si noi ne dorim sa avem un gazon optim pentru Euro 2020, fiindca acest lucru va conta cel mai mult. Acum e aceasta discutie daca vom avea un gazon natural sau unul hibrid, noi ca tara suferim foarte mult, se pare ca nu avem acest <<know how>> de a stii cum sa intretinem suprafetele de joc", a spus Razvan Burleanu.

Craiova a jucat duminica trecuta primul meci pe noul gazon si toata lumea s-a declarat multumita de suprafata de joc. Gazonul de pe "Oblemenco" este primul de acest tip din Romania.

FOTO GAZON "OBLEMENCO"