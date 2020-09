FOTBAL FEMININ | Tricolorele, ambitionate dupa victoria in fata Croatiei: "Am tratat ca pe o finala acest meci!"

Nationala de fotbal feminin a Romaniei s-a impus cu 4-1 in fata Croatiei in direct la PRO TV.

Romania a obtinut a doua victorie din campania de calificari pentru Campionatul European din 2022. Andreea Herczeg marcatoarea golului 3 al Romaniei este bucuroasa dupa aceasta victorie chiar daca echipa nu mai are sanse matematice pentru calificarea la Euro 2020.

"Sincer si acum am o bucurie imensa. Ma bucur si acum pentru evolutia echipei. Ma bucur si mai mult si ca am reusit sa marchez in aceasta victorie care a fost foarte importanta pentru noi chiar daca nici teoretic nici matematic nu mai avem sanse de califcare, am tratat ca pe pe o finala acest meci si mai avem 3 finale de jucat pe care cu siguranta le vom trata ca atare si ne vom lupta la fiecare meci", a declarat Andreea Herczeg.

Romania este pe locul 3 in Grupa H a preliminariilor pentru Euro 2022.