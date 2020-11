EXCLUSIV | Mutu, discurs de MANDRIE NATIONALA inaintea meciului cu Danemarca! Ce le-a spus jucatorilor

Marti seara, Romania U21 intalneste Danemarca in meciul care o poate trimite la Euro!

Mutu le-a tinut jucatorilor sai un discurs motivational inaintea partidei de maine. 'Briliantul' le-a cerut jucatorilor sa uite de orice si sa se concentreze la partida de la Ploiesti, care poate sa le influenteze decisiv generatia.

"Mai avem o zi pana la batalie, o zi. Concentrati-va pentru ca este meciul generatiei voastre. Meciul nostru, meciul asta care face diferenta dintre baieti si barbati. E o finala, va duceti sus sau poate sa se termine o generatie frumoasa. Talent e, v-o spun din inima, talent de-adevaratelea. Doar trebuie daruiere, inima, sa ascultati ce v-am spus cu totii impreuna si o sa vedeti ca o sa castigati meciul acesta.

Dpa aia vom merge mai departe la EURO. Daca nu, tot voi trebuie sa faceti pasul la echipa mare si acolo devine foarte complicat pentru ca sunt foarte multi, toata Romania acolo, nu mai e limita de varsta. Un rezultat bun ne duce la Euro si pe viitor aveti si Olimpiada si asa mai departe, adica aveti timp sa va invatati si cu presiunea, sa va invatati cu alt ritm. Care e la echipa nationala stie ca e alta viteza de joc, sunt alti fotbalisti acolo.

Eu imi doresc ca toti sa ajungeti la echipa nationala mare, trebuie sa duceti nationala, s-o calificati pentru ca toti aveti tot! Doar maine sa va ganditi ca e un moment cheie in care sa dati totul. Si va rog intrati in zona aia... Eu stiu ca un meci nu se pregatestre intr-o ora, ci se pregateste mental, se pregateste in zile si zile. Vizualizezi imaginile in mintea ta, te intrebi ce faci, mai treci o data prin tot ce am facut, trebuie sa fii pregatit pentru ca este important sa fii pregatit tactic. Talentul iti vine, dupa aia vreau sa va bucurati de fotbal. Trebuie sa va bucurati toti impreuna, toti muriti unul pentru celalalt pentru ca toti veti avea de castigat", le-a transmis Mutu jucatorilor sai.