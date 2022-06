Tricolorii vin după victoria obținută sâmbătă, tot în Giulești, cu Bosnia, scor 1-0, prin golul marcat de Nicușor Bancu iar succesul i-a mai dat selecționerului Edi Iordănescu o pojghiță de optimism.

Pentru că frecvența partidelor a fost una ridicată - un meci la trei zile - tehnicianul în vârstă de 44 de ani a schimbat mereu primul 11 și și-a adaptat sistemul în funcție de adversar.

Mare susținător al lui Edi Iordănescu, pe care l-a avut antrenor secund la FC Vaslui, Adrian Porumboiu l-a criticat pentru întâia oară pe selecționer.

"Eu am vorbit la superlativ de Edi și nu mi-am schimbat părerea. Dar am rămas stupefiat de declarațiile lui, când a spus că România are caracter. Edi știu că este un băiat citit și nu putea să facă asemenea declarații... i-a luat-o gura pe dinainte. Are mult de muncit la echipă. Dacă marți joci într-un sistem, sâmbătă în alt sistem, apoi în alt sistem, atunci ai o problemă.

Nu poate să continue așa, în treaba asta. Sunt atât de optimist, încât consider că nu avem nicio șansă. Hai să fim serioși! Lotul de jucători este care este. Avem lacune mari de pregătire, de tehnicitate, de fizic", a declarat Adrian Porumboiu, marți dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Programul meciurilor României din luna iunie

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda 1-0

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru

Clasamentul Grupei 3 din Liga Națiunilor B

1. Bosnia - 5p (Golaveraj 3-2)

2. Finlanda - 4p (Golaveraj 3-2)

3. Muntenegru - 4p (Golaveraj 3-3)

4. România - 3p (Golaveraj 1-3)

Lotul convocat de Iordănescu pentru Liga Națiunilor

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 15/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 12/0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 9/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 0/0)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Octavian Popescu (FCSB, 2/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 0/0), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 7/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 17/3), Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0)

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 15/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 27/8), Florin Tănase (FCSB, 11/1)