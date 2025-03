Meciul disputat pe Arena Națională a fost marcat de o fază controversată, în care „tricolorii” au cerut un penalty, însă arbitrii au decis să nu acorde lovitura de pedeapsă.



Cristi Balaj, fost arbitru internațional și actual președinte al clublui CFR Cluj, a analizat faza și a fost categoric în verdictul său: România ar fi trebuit să primească penalty.



"Este penalty. Pentru observator, atunci când intră în vestiar, este clar că unul dintre cei doi arbitri a greșit. Ori cel din teren, ori cel de la VAR. Arbitrul VAR a considerat că este o greșeală majoră și i-a atras atenția centralului să revină, a semnalat un henț.



Mingea vine de la distanță, nu își schimbă traiectoria în urma lovirii cu oricare parte a corpului, dar mâna este depărtată de corp. Sunt toate elementele pentru a acorda o lovitură de pedeapsă. Arbitrul a considerat că e henț, în prima fază, doar că nu știa dacă a fost în interiorul careului sau în afara lui", a spus Cristi Balaj, potrivit Sportpesurse.

Balaj, despre absența lui Louis Munteanu de la națională



"Nu are rost să mai vorbim (n.r. - despre Louis Munteanu) , este la lotul de tineret. Selecționerul decide. Nu mai am ce să comentez. Este păcat că Louis Munteanu nu a înscris aseară din acea fază. El de obiecei dă gol din asemenea situații, dar se întâmplă. Păcat că nu am câștigat și la naționala mare pentru că am avut ocazii. Era important să începem cu o victorie", a mai spus Balaj.



Echipa naţională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie (de la ora 21:45).



Naţionala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediţie, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câştigată de Argentina.