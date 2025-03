Florin Niță (37 de ani) a fost portarul pe care a mizat Mircea Lucescu în ultimele meciuri ale naționale, dar de această selecționerul are mai multe soluții la dispoziție. În străinătate, avem mai mulți goalkeeperi care strâng minute în campionate puternice, precum Ionuț Radu sau Horațiu Moldovan.



Și Răzvan Sava spera la o convocare la echipa națională, după ce a fost titular incontestabil la Udinese în ultima perioadă, însă portarul de 22 de ani a suferit o fractură la degetul mic și a fost supus unei operații care îl va ține o perioadă departe de gazon.



Costel Pantilimon: ”Târnovanu e unul dintre portarii buni”



Cu toate acestea, Pantilimon a numit un portar din Superliga României când a fost întrebat despre cel care ar trebui să apere în preliminarii. Se declară impresionat de evoluțiile lui Ștefan Târnovanu (24 de ani) de la FCSB.



„Târnovanu mi se pare un portar foarte bun și cred că a crescut de la an la an. E unul dintre portarii buni, foarte solizi. Îi cunosc și antrenorul de portari, a fost un fost coleg de-al meu. Are rezultate foarte bune cu echipa de club, și pe plan intern, și pe plan internațional. Poate fi unul dintre portarii echipei naționale.



Îmi pare rău de Sava, am înțeles că s-a accidentat. Chiar vorbisem cu directorul lor sportiv și a zis că a avut evoluții foarte bune și au încredere mare în el. Sunt, cumva, vești bune pentru echipa națională. E important ca toți să fie valizi din punct de vedere medical”, a spus Costel Pantilimon, într-un dialog cu Sport.ro.



Târnovanu a fost în lotul echipei naționale în ultimii trei ani, dar a prins doar trei meciuri (două din postura de integralist).



Site-urile de specialitate îl evaluează la 3,5 milioane de euro pe portarul de la FCSB, care a bifat 19 meciuri fără gol primit dintr-un total de 47, în toate competițiile.



Lotul preliminar convocat de Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino: